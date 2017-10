Valentim parabeniza reação do Palmeiras após momento conturbado: "Resposta excelente"

Alberto Valentim comandou o Verdão na partida Foto: (Cesar Greco / SE Palmeiras

Após a surpreendente saída de Cuca do comando, o Palmeiras venceu a primeira partida sem o técnico que foi campeão brasileiro, na temporada passada, contra o Atlético Goianiense, de baixo de muito calor em Goiânia, por 3 x 1.

Alberto Valentim assumiu a equipe pela 5ª vez. No começo deste ano, treinou o Red Bull Brasil no Campeonato Paulista e retornou ao clube da capital após pedido de Cuca. O novo treinador avaliou a partida: “Jogo difícil. Muito quente, um time que deu uma recuperada nos últimos jogos. Empataram com o Atlético-PR e, nesta semana, teve até um discurso de que eles buscariam essa vitória a qualquer custo. No comecinho, ficou mais devagar, depois achamos o gol e tivemos mais o controle do jogo, em boa parte do jogo. Conseguimos a vitória, que era o mais importante”.

Valentim projetou sua nova passagem com treinador da equipe: “Tem jogo com a Ponte, todas as vezes que fui interino me comportei desta forma, não só eu, mas o time só pensa na Ponte Preta e vamos pensar assim, jogo a jogo para conquistarmos objetivos importantes neste campeonato. Então não muda nada, das outras vezes foi assim, mas não é um discurso só meu, serve para todo elenco e o Palmeiras".

Valentim fez poucas mudanças no time titular, Bruno Henrique no lugar de Thiago Santos no meio de campo e Keno, na vaga de Deyverson, esta, a de maior destaque, já que o atacante realizou as três assistências do jogo. O treinador declarou sua satisfação: “Por causa do calor, estava muito quente, a proposta foi esperarmos um pouco para depois começarmos a jogar até acharmos esse gol. O Keno foi uma peça importante, conseguiu jogar muito bem e agora é repetir contra a Ponte Preta, muitas coisas boas que fizemos nesse jogo e procurar corrigir algumas que a gente precisa para dar um salto legal nesta reta final de campeonato”.

Era impossível não ser perguntado sobre a saída de seu sucessor, Cuca, e o interino aproveitou para agradecer o ex-companheiro de trabalho e comparou as passagens do ano passado, com a recente: “O trabalho foi o mesmo, Cuca trabalhou até mais do que no ano passado em relação a se entregar. Até aproveitar a oportunidade e agradecer o Cuca por tudo nesses meses que passamos juntos, ano passado e agora nesta minha volta a convite dele. Infelizmente a gente não conseguiu atingir os objetivos que tivemos ano passado, mas o trabalho foi o mesmo. Mas vamos seguir porque temos dez jogos para conseguir muita coisa ainda”.

Com a vitória, o Verdão se permanece na 4º colocação, 12 pontos do líder Corinthians, mas garante o acesso direto a fase de grupos da Taça Libertadores do próximo ano. Na quinta-feira (19), recebe a Ponte Preta no Pacaembu.