⁠⁠⁠⁠⁠Santos bate Flamengo em jogo de viradas e garante invencibilidade no Pacaembu

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 18º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO PACAEMBU ENTRE SANTOS E FLAMENGO.

ÁRBITRO: EDUARDO TOMAZ DE AQUINO VALADÃO (GO), ASSISTIDO POR FABRICIO VILARINHO DA SILVA (GO) E CRISTHIAN PASSOS SORENCE (GO). CARTÕES AMARELOS: Yuri e Lucas Lima (Santos); Diego e Everton (Flamengo). CARTÕES VERMELHOS: David Braz (Santos) e Rodinei (Flamengo)

Na noite desta quarta-feira (02), Santos e Flamengo se reencontraram em campo pela segunda vez em sete dias; desta vez, o confronto foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo fantástico no Pacaembu, o Peixe garantiu a vitória em partida que contou com duas viradas, duas expulsões e grandes emoções aos torcedores até o apito final.

Além dos três pontos conquistados no torneio nacional, o Santos garantiu a manutenção de sua invencibilidade no Pacaembu - desde 2014, são 23 partidas no estádio, com 22 vitórias e um empate.

Primeiro tempo aberto conta com muitas chances de gol desperdiçadas

Desde o primeiro toque na bola, ficou claro que a noite seria repleta de grandes emoções no Pacaembu. Em um jogo tão aberto e tão eletrizante quanto o da última quarta, quando o Santos bateu o Flamengo pela Copa do Brasil, as equipes fizeram um ótimo primeiro tempo de partida. Destaque no torneio mata-mata, Copete não teve grande atuação nesta noite no Pacaembu; mérito da eficiente marcação rubro-negra, que não deixou espaços para o colombiano agir. Bruno Henrique, por sua vez, foi um dos destaques do Peixe na partida: o atacante era rápido pelas jogadas laterais, nas costas de Rodinei; futuramente, Bruno ainda abriria o placar para o Santos no confronto.

Em um primeiro tempo repleto de tentativas, mas sem quaisquer gols, as equipes não souberam aproveitar as oportunidades de abrir o placar no Pacaembu – no lado do Flamengo, a principal chance veio dos pés de Felipe Vizeu (que estufaria as redes na sequência da partida), que chutou na trave em sobra de bola de Vanderlei. Juan, Diego, e Guerrero também desperdiçaram grandes chances de abrir o placar para o clube carioca.

Melhor na partida, Flamengo sofre a virada após expulsão de Rodinei

O Flamengo vinha melhor na partida no Pacaembu, mas no futebol existe aquela frase famosa - quem não faz, leva. Logo aos oito minutos da segunda etapa, Bruno Henrique soltou uma bomba após sobra de bola em chute de Ricardo Oliveira; em batida indefensável para o goleiro Diego Alves, 1 a 0 para o Peixe no placar e a alegria da torcida santista no Pacaembu.

O gol sofrido pareceu acordar o Flamengo, que esboçou rápida reação em campo. Apenas dois minutos e 46 segundos após o Peixe abrir o placar, o Rubro-Negro empatou em mais um golaço da partida, desta vez vindo dos pés de Éverton Ribeiro. A virada carioca, primeira virada da partida, veio logo depois em lance com Felipe Vizeu, cria do clube.

Mais organizado na partida, o Flamengo sofreu com a expulsão do lateral Rodinei, aos 27 minutos da segunda etapa. Em tentativa de contra-ataque santista, o lateral rubro-negro atropelou Jean Mota e recebeu o segundo cartão amarelo. Investindo com força no setor ofensivo, o Santos botou pressão na partida e o resultado veio rápido: em um intervalo de seis minutos ao final do segundo tempo, o Peixe empatou e virou a partida no Pacaembu, com gols de Alison e Ricardo Oliveira.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Santos é no sábado (5). O Peixe viaja a Florianópolis para encarar o Avaí na Ressacada, em partida válida pela 19ª rodada do torneio. O Flamengo, por sua vez, recebe o Vitória na Ilha do Urubu, às 11h de domingo (6).