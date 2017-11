Com retorno de Noguera, Elano define Santos para confronto contra Flamengo

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Neste domingo, o Santos vai até a Ilha do Urubu, para enfrentar o Flamengo, às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vai ter o desfalque de Lucas Veríssimo, suspenso, que dará a vaga para Noguera.

O Santos vai entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Escalação confirmada pelo técnico Elano, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé. Além de Veríssimo, Lucas Lima, afastado do clube, e David Braz, machucados, estão de fora também. Vecchio será quem jogará como meia armador no lugar do camisa 10 do Santos.

"Jogam o Noguera e o Vecchio. Além disso, Matheus Guedes (zagueiro do sub-20) está indo para o banco. Gustavo Henrique e Braz estão machucados. Temos três zagueiros à disposição. Vamos ao Rio de Janeiro muito preparados para que a gente possa fazer uma boa partida" disse Elano.

O técnico do Peixe aproveitou a entrevista para elogiar o Fabián Noguera "O Noguera é um cara que é sensacional, que treina todos os dias, até mais que todos. Está tendo sua oportunidade. Cabe a ele aproveitar ou não" completou o comandante do Alvinegro.

A última partida de Fabián Noguera aconteceu no dia 20 de setembro, na derrota para o Barcelona-EQU por 1 a 0, pelas quartas de final da Libertadores. O zagueiro valorizou a oportunidade de voltou a ser titular da equipe.

“É uma oportunidade muito importante para eu voltar a jogar depois de tanto tempo. Mas estou tranquilo, temos que ganhar o jogo para alcançar a liderança. Também sabemos que com um ponto estaremos classificados para a fase de grupos da Libertadores, mas queremos vencer para tirar a diferença para Grêmio e Palmeiras e terminar o campeonato da melhor maneira possível” disse o argentino.

Noguera ressaltou a força do Flamengo, mas demonstrou muita confiança para esta partida "O Flamengo é um time muio difícil, tem qualidade nos jogadores. Mas nos dois últimos jogos que vencemos deles fizemos um trabalho ótimo e dá parar repetir isso, dá para ganhar. Lá tem a torcida contra, vários fatores contra, mas nosso time está bem e pode trazer um grande resultado. Temos que estar atentos nas linhas, precisamos de muita atenção" completou o zagueiro.

O Santos é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. Para garantir vaga direta na Libertadores 2018, o Alvinegro só precisa de um ponto, nas duas partidas restantes contra o Flamengo e Avaí.