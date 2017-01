Diretor de futebol, José Jacobson destaca reformulação no São Paulo

João pode sair ainda antes do paulista (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Em entrevista à Rádio Globo nessa segunda (02) o diretor de futebol do São Paulo, José Jacobson Neto deu um panorama geral sobre as movimentações da equipe do Morumbi neste princípio de temporada. A equipe já fez quatro contratações: os atacantes Neílton e Wellington Nem, o goleiro Sidão e o meia Cícero.

O diretor comentou sobre jovens jogadores que podem sair. O meia João Schmidt está entre os que podem dar adeus ao tricolor. "Nosso interesse é mantê-lo, é um jogador que promete muito. A proposta que fizemos ele não aceitou, mas ele vai conosco para a Flórida e vamos conversar com mais calma. O Rogério Ceni, eu, o Marco Aurélio Cunha, que ainda estará conosco. Ele tem possibilidade de sair, mas vamos tentar, para nós é um jogador muito interessante e importante".

Valorizado pelo ótimo 2016, sendo considerado por muitos o melhor jogador do time, Rodrigo Caio segue sendo alvo do exterior. No entanto, Jacobson afirmou que o time está se esforçando para mantê-lo no elenco. "Propostas chegam sim, ele é um jovem, um líder, um jogador especial. Gostaríamos de mantê-lo por muito tempo, mas não é fácil competir com Europa e China. Ele tem contrato conosco até outubro de 2018, e vamos fazer de tudo para segurá-lo. Ele merece uma recompensa, estamos conversando com ele e chegaremos a um bom termo", sobre um possível assédio sobre Rodrigo.

Jacobson também comentou sobre saída de atletas. O lateral-esquerdo Carlinhos deve encabeçar a lista. "Carlinhos, Ytalo, e mais uns dois ou três, a ideia é que se coloquem em outros clubes. Estamos facilitando, e certamente eles terão mercado de trabalho", disse sobre algumas potenciais baixas no elenco", alertou.

Perguntado sobre reforços, o diretor pregou cautela, podendo até encerrar o ciclo de contratações para este início de ano. "Estamos com um quadro bem preparado. Não vamos contratar muitos jogadores. Trouxemos quatro jogadores pontuais, requisitados pelo Rogério Ceni. O Wellington Nem ele recebeu muito bem, e os outros três foram com o dedo dele. Se houver mais um ou dois que possam vir, ótimo, mas por enquanto nosso quadro está fechado", comentou.

Confiando em melhores resultados para 2017, José prometeu empenho de todos os envolvidos no projeto para o ano. "Todo ano esperamos que seja melhor. Esperamos que o elenco entenda o que o Rogério espera, e colheremos melhores resultados. Vamos brigar em todos os torneios com muita garra e determinação. Que a torcida compareça e dê bastante força, daremos o retorno que ela espera", encerrou.