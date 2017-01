Rogério Ceni demonstra seu estilo como treinador: "Vivo intensamente o dia a dia"

O São Paulo está nos EUA, onde realiza sua pré-temporada (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O elenco do São Paulo está sendo mudado pela forma que Rogério Ceni vem treinando os jogadores. O ex-goleiro, iniciou sua trajetória como treinador com segurança, troca de experiências, bravura e fervor. Em todo o treino na pré-temporada o ídolo inclui um pouco mais da forma que vislumbra futebol para o time.

Em entrevistas, os jogadores têm valorizado a oportunidade de aprender com Ceni. A forma de trabalhar de Rogério junto de Michael Beale e Charles Hembert, é um dos maiores trunfos do São Paulo este ano. A cada nova atividade, o técnico estabelece o ritmo dos ajustes e mantém a potência dos treinos.“

Trabalhamos com intensidade e preparamos cada sessão de treino com muito carinho, porque este é o momento de desenvolvimento de jogo. Vivo intensamente o dia a dia, e estou contente com o comportamento dos jogadores. O interesse de cada um em descobrir coisas novas e o engajamento da comissão técnica podem mudar o São Paulo em 2017”, afirma Ceni, que complementa.

“Quando você estimula os atletas e não repete exercícios, isso aumenta o interesse do grupo. E queremos levar isso para o jogo também. É um grande desafio, mas sempre criamos novos trabalhos. Estou contente com a entrega de todos, principalmente com a atenção deles na parte tática”, complementa.

“Queremos, no mínimo, garantir duas formas de jogo bem definidas. Os jogadores entenderam bem isso e já sabem que é importante desempenhar mais de uma função tática. O futebol moderno exige isso, então temos promovido atividades com pressão e intensidade para desenvolver estas diferentes exigências”, explicou o treinador.

O treinador também afirma querer ser tratado como jogador, quer manter o relacionamento próximo e espera ser tratado da mesma forma de quando era goleiro. O São Paulo fará sua estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de fevereiro, contra o Audax. Pela Copa do Brasil, o adversário será o Moto Club, no dia 9.