Rogério Ceni lamenta falta de comunicação entre os jogadores após derrota para Audax

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na estreia no Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni apresentou os erros do São Paulo na derrota por 4 a 2 para o Audax. Após o término do primeiro jogo como treinador, Ceni constatou a falta de comunicação entre os jogadores.

Na primeira etapa, a equipe do Audax abriu 2 a 0 na Arena Barueri e dificultaram a vida do São Paulo, que conseguiu reagir e deixar tudo igual ainda antes do intervalo. Chavez foi o responsável por fazer os dois gols. Na segunda etapa, entretanto, o adversário anotou mais dois e decidiu o jogo derrotando o Tricolor.

"Jogamos um pouco mais espaçado do que na pré-temporada. Não conseguimos ter a compactação que gosto. A equipe adversário toca muito bem a bola, é um estilo diferente. Nos preparamos bem, pelo lado do campo. Algumas coisas não conseguimos executar, como inversões de bola. A ordem era para não deixar jogar pelo meio. Primeiro gol foi falha de comunicação, talvez Buffarini e Douglas não falaram", afirmou Ceni, em entrevista coletiva pós-jogo.



"Vi muita coisa boa, e muita que fugiu do que treinamos. Essa parte de perder gol, isso acontece, é coisa do jogo. Falo sempre da comunicação, quem fala mais no jogo, sofre menos. Nosso time é um time que fala pouco. Acho que foram duas vezes com Douglas e Buffarini se trombaram em campo. No treino a gente cobra, mas no jogo eles que têm que tomar essa atividade", acrescentou.

Rogério Ceni ainda falou outras vezes sobre a falta de comunicação entre os jogadores. Esse problema que já foi apontado por outros técnicos. Desde que assumiu o time, o ex-goleiro vem trabalhando nos treinamentos a comunicação entre os jogadores.



"A gente cobra diariamente, falamos diariamente, para que eles falem mais. Caímos na real de jogos de campeonato. Não pelo resultado, mas pela dinâmica. Na verdade, a temperatura muda da pré-temporada, você tenta alguma coisa, não consegue executar. Não vejo como falta de concentração, mas mostra que temos muita coisa para evoluir, o time, eu tenho muito o que evoluir. Sempre temos que ter um sistema tático definido", finalizou.



O São Paulo treina na tarde desta segunda-feira (6), no CT da Barra Funda. O próximo jogo será no Maranhão na quinta-feira (9), às 21h30, contra o Moto Clube, no Estádio Governador João Castelo, o Castelão. Já pelo Campeonato Paulista, o time são-paulino entra em campo novamente diante da Ponte Preta, no próximo final de semana, em duelo que marcará a estreia de Rogério Ceni no Morumbi no comando da equipe.