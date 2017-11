Dorival lamenta revés contra Grêmio: "Fugimos de nossas características"

Com a derrota do Fluminense para o já atual campeão Corinthians, Tricolor Paulista se mantém na 11ª posição mesmo após derrota contra o Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

Após cinco rodadas de invencibilidade, na noite desta quarta-feira (15) o São Paulo foi derrotado pelo Grêmio, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. Nesse momento, o Tricolor Paulista se mantém na 11ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, podendo ser ultrapassado, ainda nesta 35ª rodada, pela equipe da Chapecoense, que joga nesta quinta (16).

O treinador Dorival Júnior avaliou o revés contra a equipe gaúcha e, segundo ele, a atuação do time no primeiro tempo foi prejudicial para o resultado. “Nossa equipe teve dificuldades querendo sair com bolas alongadas, porque não é a nossa característica. Quando fizemos isso, perdemos a bola. Pedi atenção para manter a posse e tentamos corrigir. Depois, no intervalo, invertemos a forma de jogar, mas não encontramos o gol. Faltou abrir o jogo, o Grêmio congestionou a frente da área”, disse o comandante, que completou .

“O que me preocupa foi o primeiro tempo fugindo de nossas características. Sempre que não jogamos próximos, não resolveu. Parece que esquecemos. Acabamos sendo penalizados sempre que jogamos assim, sofrendo gol”.

A equipe gaúcha marcou no primeiro tempo e, no segundo, o goleiro Marcelo Grohe foi um dos grandes respnsáveis por segurar o resultado em Porto Alegre. De acordo com o comandante São - Paulino, a equipe paulista ainda criou algumas chances porém, a posse de bola do Grêmio foi outro fator decisivo.

“Ainda assim, criamos, fazendo parede e com outras jogadas. Fizemos um gol anulado que não sei a condição, porque estava do outro lado do campo. Antes, estávamos alongando e querendo chegar com velocidade. Quando jogamos com bola no chão, com aproximação, tivemos chance contra uma das melhores equipes da competição, que joga com posse. Foi o que se desenhou, tanto no primeiro tempo quanto no segundo”.

O próximo adversário do Tricolor Paulista é a equipe carioca do Botafogo, no Pacaembu. O duelo acontece nesse domingo (19), às 17h.