Jogadores do São Paulo lamentam empate contra Botafogo: "Não fizemos um grande jogo"

Há quatro jogos sem vencer, Tricolor Paulista se distancia cada vez mais da zona de classificação para a Libertadores. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

As boas oportunidades e até uma bola na trave não conseguiram evitar o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Botafogo na tarde deste domingo (19). A partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Pacaembu, ainda mantém o Tricolor Paulista na 12ª posição da tabela, 6 pontos atrás do Vasco, último integrante da zona de classificação para a Libertadores.

Logo após o apito final, o atacante Lucas Pratto destacou a superioridade da equipe mas também ressaltou que este não foi m grande jogo proposto pelo Tricolor. “Fomos superiores ao Botafogo. Não fizemos um grande jogo, mas fomos superiores e criamos jogadas na frente. Eu mesmo tive uma boa chance, mas infelizmente a bola foi na trave. Mesmo com desfalques, a nossa equipe lutou em busca da vitória até o final, e acredito que devemos valorizar o empenho de todos”, disse o camisa 9.

O meio-campista Jucilei também falou sobre a partida. Para o camisa 25, uma vitória neste domingo era enssencial tendo em vista que o time contava com o apoio de um bom número de torcedores, que compareceram ao estádio. “É complicado empatar em casa, porque hoje a gente tinha que ganhar, principalmente diante da torcida. Deixamos escapar mais uma vez, mas o segredo é trabalhar”, afirmou Jucilei.

Shaylon, responsável por acertar um belo chute que foi parado por uma bela defesa do goleiro botafoguense, também falou sobre as oportunidades que a equipe teve para abrir o placar.. “Foi um belo chute, mérito dele que fez uma grande defesa. A gente criou, mas infelizmente a bola não entrou. Tentamos manter a intensidade, mas o times deles estava muito fechado”, disse.

Na penúltima rodada da competição nacional o São Paulo enfrenta o Coritiba, fora de casa. O duelo acontece no próximo domingo (26), às 17h.