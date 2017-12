São Paulo oficializa compra de Jucilei e fecha vínculo por quatro temporadas

Eficiente na marcação e demostrando boa saída de jogo, jogador se tornou querido pela torcida são-paulina. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Nesta segunda-feira (18), a diretoria do São Paulo concluiu a compra de um dos pilares da reação tricolor no Campeonato Brasileiro. O meio-campista Jucilei, que estava emprestado pelo Shandong Luneng (CHN), assinou com o clube para atuar nas próximas quatro temporadas.

Jucilei chegou ao Tricolor no início de 2017, sob empréstimo do clube chinês até o final do ano. Demostrando segurança na marcação e boa saída de jogo, o volante tão rápido se firmou na equipe, conquistando a confiança da torcida são-paulina e a de seus colegas. De acordo com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, a contratação do atleta reforça o projeto do clube de conquistar títulos na próxima temporada. “A campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro mostra que conseguimos montar uma equipe forte e competitiva para 2018. A contratação do Jucilei em definitivo reforça o projeto de manter essa base para entrarmos na próxima temporada em condições plenas de conquistar os títulos que disputarmos”, disse.

E não são apenas os gritos vindos das arquibancadas que comprovam a eficiência de Jucilei no Tricolor. Segundo os números, em 35 rodadas da competição nacional, o volante efetuou 77 roubadas de bola (média de 2,2 desarmes por partida) e acertou 94,9% dos passes, sendo um dos mais efetivos do torneio, com 1571 passes por partida (média de 44,9 por jogo). No total, o atleta realizou 49 partidas pelo clube e tem um gol marcado – diante do Fluminense (1 x 1), no Morumbi, durante o campeonato.

Conhecido pelo codinome "cachorro louco", o jogador experiente voltou a atuar no Brasil após um longo período fora do país. Antes de se readaptar ao futebol brasileiro e dar início aos trabalhos pela equipe paulista, Jucilei atuou por 6 anos no exterior, passando pelos clubes Anzhi Makhachkala (RUS), Al-Jazira (EAU) e Shandong Luneng (CHN).

Com contrato assinado até 31 de dezembro de 2021, Jucilei iniciará o próximo ano no Tricolor vestindo a camisa número 8. Experiente e buscando manter a eficiência de sempre na marcação, o volante contempla o planejamento do São Paulo em manter a base do time e construir um elenco forte para disputar a próxima temporada.