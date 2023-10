Destaques, Débora Vanin e Tampa vibram com título da Copa América de Futsal Feminino pelo Brasil

A Seleção Brasileira de Futsal Feminino venceu a Argentina por 2 a 0, no último domingo (1º), no Microestádio Malvinas Argentinas, em Buenos Aires, e sagrou-se campeã da Copa América 2023.

O time brasileiro realizou grande campanha, venceu todos os jogos disputados, marcou 51 gols e sofreu apenas um. E entre os destaques está Débora Vanin, ala do Tiktaka-ITA que marcou gol na grande final, e Lediane, a popular Tampa, ala do Bitonto, clube também italiano.

A catarinense Débora foi eleita a melhor ala da liga italiana no final do mês de julho. Pelo TikiTaka, ficou em segundo lugar no campeonato nacional e agora comemora o título pelo Brasil. Na competição foram quatro gols e seis assistências.

“Muito feliz em ajudar o meu país. Eu disse no começo da competição que toda convocação é uma oportunidade da entregar o meu melhor pelo Brasil. Então, terminar a competição marcando gols, assistências e sendo campeã, me deixa com a sensação de dever cumprido. Todo o nosso time está de parabéns pela campanha”, disse Débora Vanin.

“Eu trabalho pensando sempre no coletivo, mas não é inegável que o sucesso pessoal também é importante. Hoje é um dia muito feliz em minha carreira e quero aproveitar cada momento”, completa Vanin.

Tampa nasceu em Constantina, região norte do Rio Grande do Sul, e começou a jogar futsal aos 12 anos. Promissora, iniciou sua carreira pelo no Female, de Chapecó-SC, clube que defendeu por nove anos. Pelo Leoas da Serra, de Lages-SC, ficou por três anos e levantou a taça de Campeã da Libertadores da América.

“Eu não consigo descrever em palavras minha felicidade em sair campeã da Copa América de Futsal. Essa é minha terceira Copa América e consegui o Tricampeonato. É um momento único que toda jogadora sonha. Foi um grande torneio e quero deixar o meu agradecimento a torcida brasileira por todo apoio. Ser campeã faz passar um filme na cabeça. Toda luta para chegar neste momento e conseguir trazer mais esse título para o Brasil faz o esforço ter valido a pena. Quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Sou muito grata e vou desfrutar cada momento dessa conquista", disse Tampa.

A craque brasileira ainda acumula passagens por Chapeconese, Pescara-ITA e Ternana-ITA.

Confira a campanha completa do Brasil:

Primeira fase:

- Brasil 13 x 1 Equador

- Brasil 7 x 0 Venezuela

- Brasil 14 x 0 Bolívia

- Brasil 8 x 0 Paraguai

Semifinal:

- Brasil 7 x 0 Colômbia

Final:

- Brasil 2 x 0 Argentina