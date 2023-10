Power Ranking da NFL após Semana 7 tem Chiefs no topo, e 49ers em queda

Depois de uma movimentada semana 7, o novo Power Ranking do The Playoffs pré-semana 8 conta com algumas mudanças. Agora, mais próximo do meio da temporada, algumas equipes começam a engrenar, enquanto outras ainda mostram que precisam evoluir se quiserem chegar ao Super Bowl, ou até mesmo aos playoffs.

Depois de começar com uma derrota considerada por muitos como surpreendente para o Detroit Lions na Semana 1, o atual campeão Kansas City Chiefs assumiu a ponta após vencer suas 6 partidas seguintes, tendo feito como sua última vítima o rival de divisão Los Angeles Chargers, vencendo por 31 a 17. Patrick Mahomes teve grande atuação, lançando para 424 jardas e 4 touchdowns. Além dele, Travis Kelce também fez grande partida, com 12 recepções para 179 jardas e 1 touchdown.

O Philadelphia Eagles aparece logo em segundo lugar, subindo 3 posições após conquistarem uma importante vitória sobre outro candidato ao título, o Miami Dolphins. Jalen Hurts e companhia venceram também pelo placar de 31 a 17, com uma atuação dominante da defesa, que conseguiu conter um dos melhores ataques da liga, liderados por Tua Tagovailoa e Tyreek Hill.

Já quem sofreu sua segunda derrota consecutiva e por isso se encontra em 3º lugar, foi o San Francisco 49ers. Antigo líder do ranking, os comandados de Kyle Shanahan perderam para o Minnesota Vikings no Monday Night Football dessa semana 7 por 22 a 17. Duas derrotas inesperadas para aquele que vinha sendo, até então, um dos principais favoritos ao Super Bowl desta temporada.

Confira abaixo o NFL Power Ranking The Playoffs da Semana 7 completo:

#1 Kansas City Chiefs

#2 Philadelphia Eagles

#3 San Francisco 49ers

#4 Baltimore Ravens

#5 Miami Dolphins

#6 Jacksonville Jaguars

#7 Detroit Lions

#8 Dallas Cowboys

#9 Buffalo Bills

#10 Seattle Seahawks

#11 Cleveland Browns

#12 Cincinnati Bengals

#13 Pittsburgh Steelers

#14 Los Angeles Rams

#15 New York Jets

#16 Minnesota Vikings

#17 Atlanta Falcons

#18 Houston Texans

#19 Los Angeles Chargers

#20 Tampa Bay Buccaneers

#21 Indianapolis Colts

#22 Washington Commanders

#23 New Orleans Saints

#24 Tennessee Titans

#25 New England Patriots

#26 New York Giants

#27 Green Bay Packers

#28 Chicago Bears

#29 Las Vegas Raiders

#30 Denver Broncos

#31 Arizona Cardinals

#32 Carolina Panthers.