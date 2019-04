Cuevas afirma ter retomado confiança depois de boa campanha no Brasil Open

O uruguaio mais brasileiro da ATP, Paulo Cuevas (30) está de volta a sua terceira final consecutiva no Brasil Open 2017. Cuevas foi campeão do torneio paulistano em 2015 e 2016 e espera este ano levantar pela terceira vez o troféu.

A final acontecerá domingo dia 05 de março as 16h00 (horário Brasília) e o uruguaio irá encontrar Albert Ramos-Vinolas (25) da Espanha com quem já confrontou cinco vezes.

O bicampeão do torneio lidera o duelo com quatro vitorias e apenas uma derrota. A ultima vez que os adversários se encontraram foi em Barcelona 2016 quando Cuevas venceu seu adversário por 6-4 7-5.

Para o jogo de domingo, é esperado que tenhamos um bom confronto. O espanhol está vivendo uma das melhores fases da sua carreira e o uruguaio já se tornou uma lenda na historia do Aberto do Brasil.

Na coletiva após o jogo, Cuevas disse que sente que está jogando bem e que seu jogo melhora a cada rodada do Brasil Open.

Ele complementou explicando que o começo da temporada não foi muito boa para ele, mas que eles está ganhando confiança. Ele revelou que trocou de raquete no inicio do ano e que desde o Rio Open 2017 voltou para a antigo, pois está mais acostumado com ela.

Cuevas também ressaltou o papel do Brasil Open em sua carreira. Para ele não há torneio em que tenha se saído melhor do que esse a onde tem dois títulos em oito participações.

Na semifinal, Pablo vem de triunfo para cima do primeiro cabeça de chave - o espanhol Pablo Carreno Busta - por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6, em uma hora e 38 minutos. No torneio até aqui, o uruguaio perdeu apenas um set, diante do argentino Diego Schwartzman nas quartas de final.

Entre os dias 27 de fevereiro e cinco de março ocorre o Brasil Open de 2017. Disputado nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, o torneio conta com a participação de Pablo Cuevas, Thomaz Bellucci e Fabio Fognini. O atual campeão é o uruguaio Cuevas. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.