Kukushkin domina e elimina Ferrer para chegar às quartas de Eastbourne

Cabeça de chave número seis, o espanhol David Ferrer teve uma performance pífia frente ao #90 Mikhail Kukushkin na terceira rodada do ATP 250 de Eastbourne nesta quarta-feira (27), perdendo por 6/2 e 6/0, deixando o cazaque avançar às quartas de final.

Ex-número quatro do mundo, Ferrer, finalista de Roland Garros em 2013, perdeu para em 76 minutos deixando o cazaque chegar às quartas de final pela primeira vez na sua carreira. Kukushkin quebrou Ferrer em todos os seis games de serviço do espanhol, e teve 15 winners no jogo, com apenas seis erros não-forçados. Já o espanhol teve 18 erros não-forçados e apenas 10 winners no embate.

Ambos jogadores começaram a partida devolvendo bem, mas nenhum conseguiu encontrar seu melhor ritmo na hora de sacar. O jogo começou com dois breaks consecutivos e quase um terceiro, com um erro de forehand de Ferrer no 2/1, que deu para Kukushkin mais uma chance de quebrar seu saque. Mas apesar das dificuldades, Ferrer acabou eventualmente mantendo seu saque, fechando o game com um winner de forehand fazendo o cazaque escorregar rumo a placa de publicidade.

O fato de ter mantido seu saque de maneira tensa no 2/2 parece que ligou a chave de Kukushkin, com golpes colocados que ajudaram o cazaque a se impor tão bem nas quadras de grama durante a partida, e o cazaeque começou a passear no primeiro set a partir dali, sendo que Ferrer, mesmo lutando como sempre, começou a sentir a superioridade do rival. O espanhol rapidamente sucumbiu a um duplo break point em seu game de saque, e Kukushkin aproveitou o break, e a vantagem de 4/2, para seguir rumo à vitória na primeira parcial.

Enquanto Kukushkin mantinha seu saque rapidamente para fazer 5/2 com seu único ace na partida, Ferrer mais uma vez sofria para manter o seu serviço. Um winner de devolução de backhand deu para o cazaque o triplo break point, que se tornariam três set points. E um erro na troca de bolas e Ferrer deu ao cazaque o set e contabilizou para o espanhol oito erros não-forçados, contra apenas três de Kukushkin na primeira parcial.

Ferrer mudou sua tática no início do segundo set, sendo mais agressivo nas devoluções. Mas isso, de nada adiantou, pois Kukushkin seguiu no seu momento mais positivo. Com 3/0, um voleio curto perfeito deu para o cazaque duplo break point e uma quebra na sequência para fazer 4/0 depois de disparar um poderoso forehand para forçar um erro do espanhol.

Kukushkin rapidamente chegou a 5/0, e quando ele salvou um break point neste mesmo game com um forehand que triscou a fita da rede, parecia que Ferrer estava predestinado a ganhar seu game de honra, acabou levando um pneu no segundo set.

O adversário de Kukushkin nas quartas de final do Nature Valley International será o cabeça de chave número dois, #18 Kyle Edmund, que venceu por 6/4 e 6/4 seu compatriota e ex-número um do mundo, Andy Murray.