Sharapova decepciona e perde de virada para compatriota Diatchenko em Wimbledon

A qualifying Vitalia Diatchenko surpreendeu a todos ao despachar um dos grandes nomes do circuito, Maria Sharapova ,pelas parciais de 6(3)/7, 7/6(3) e 6/4 em 3h11. Sharapova, que fez seu primeiro jogo em Wimbledon desde a semifinal de 2015, perdeu no primeiro round do Slam inglês depois de ter servido para o jogo no segundo set.

Ainda nesta terça-feira (3), a maior favorita ao título, Petra Kvitova, se despediu do torneio ao ser surpreendida pela bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. Diatchenko não vencia um jogo em chaves principais de um major desde Roland Garros 2015. Foi sua primeira vitória no main draw em Londres.

Em um primeiro set muito apertado, foi Sharapova quem saiu por cima. A russa de 31 anos teve muita dificuldade com seu serviço, chegou a ser quebrada três vezes durante a parcial, e precisou contar com a ajuda da compatriota, que também não soube encaixar seu serviço, para quebrar e assim não ficar atrás no placar. Além do serviço ruim, Maria estava jogando de forma defensiva, estilo de jogo que não é típico da mesma. Diatchenko errou mais que a adversária e viu o reflexo de seus erros no resultado final do set: 7/6(3) para a ex-número um, em 1h07.

No segundo set, Sharapova chegou mais dominante. Apesar de não estar agressiva como lhe é de costume, ainda fez mais pontos que no set anterior. Teve uma confortável vantagem de 5/2; vantagem que não soube aproveitar. Perdeu seu serviço e logo viu o placar se de Diatchenko encostar no seu. Ainda conseguiu levar o set para o tie break, mas não teve a mesma postura que no anterior e perdeu a parcial em 7/6(3) em 1h13.

Sharapova despede-se de Wimbledon com uma derrota dura no primeiro round (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O set final da partida foi muito parecido com o primeiro. Sharapova, que se recusou a mudar de postura na forma de jogo, quebrou a compatriota por duas vezes e também teve dois serviços perdidos. Quando servia para se manter no jogo, não conseguiu se impor e perdeu o serviço, set, e o jogo. A parcial ficou em 6/4 a favor de Diatchenko. 51 minutos.

Com essa vitória, Diatchenko alcançou a segunda ronda de Wimbledon pela primeira vez em sua carreira.

Na conferência pós jogo, Sharapova lamentou as oportunidades perdidas. "Eu realmente tive inúmeras oportunidades durante toda a partida. Apesar de não jogar meu melhor tênis, eu abri algumas portas e estive a pucos pontos de ganhar... Continuei a ter chances no terceiro set. Mas, sabe, ás vezes você se coloca em uma posição de vitória, mas não sai com o resultado. Foi o caso hoje", lastimou.

No total Sharapova cometeu 34 erros e fez 27 winners; Diatchenko, por sua vez, cometeu 32 erros e fez 31 winners.

Diatchenko fará sua estreia no segundo round de Wimbledon contra a americana #76 Sofia Kennin, que bateu a grega #37 Maria Sakkari pelas parciais de 6/4, 1/6 e 6/1.