Nadal vence batalha épica contra Del Potro e está nas semifinais de Wimbledon

O espanhol #1 Rafael Nadal e o argentino #4 Juan Martin Del Potro protagonizaram um dos maiores jogos do ano até agora. Em uma batalha histórica, o 'Toro Miúra' venceu a 'Torre de Tandíl' por 3 sets a 2, parciais de 7/5, 6/7 (7), 4/6, 6/4 e 6/4, em 4h47 de jogo, garantindo vaga nas semifinais de Wimbledon. Nadal volta às semis depois de sete anos de eliminações frustrantes. A última vez foi no ano de 2011, quando o espanhol foi finalista do torneio londrino.

O jogo ficou marcado pelos ótimos saques de Del Potro e pela agressividade de Nadal durante toda a partida. O primeiro set foi decidido por uma quebra. No décimo segundo game, Nadal conseguiu quebrar o argentino, fechando em 7/5 a apertada parcial.

No segundo set, Del Potro voltou arriscando nas devoluções e procurando impor mais volume de jogo, principalmente com seu poderoso forehand. O argentino chegou a quebrar o saque de Nadal e sacar para o set, mas foi quebrado logo em seguida em um game inspiradíssimo do espanhol. O set foi decidido no tie break, onde Nadal abriu boa vantagem e teve quatro set points. Delpo se recuperou, contou com uma dupla-falta de Nadal, e fez 9-7, fechando a parcial em 7/6.

O argentino manteve o ritmo e voltou com tudo no terceiro set. Com ambos os tenistas tendo boas oportunidades, Del Potro aproveitou a principal para quebrar o saque de Nadal no décimo game e vencer a parcial por 6/4, abrindo um set de vantagem. O equilíbrio se manteve no quarto set, com Nadal voltando a impor mais o jogo e procurando mexer o adversário sempre que possível.

Com ótimos winners, o espanhol quebrou o saque do argentino no quinto game, e administrou a vantagem, devolvendo o 6/4 da parcial anterior e levando a partida para o quinto e decisivo set.

Foi então que o físico começou a pesar. Del potro mostrava-se cansado e com dificuldade em chegar em algumas bolas, enquanto Nadal seguia com sua grande intensidade. O quinto set ficou marcado pelo grande número de quedas, principalmente do argentino. Se aproveitando do iminente cansaço do adversário, o 'Touro Miúra' conseguiu quebrar o saque de Del Potro, abrindo 3/2.

Entretanto, o argentino não se deu por vencido e incomodou muito o serviço de Nadal no game seguinte. Chegou a ter cinco chances devolver a quebra, mas o número um do mundo salvou todas e fechou o disputadíssimo game. Sacando para o jogo, Nadal teve mais um game impecável, fechando a partida com um saque e voleio, matando o ponto na rede após mais um escorregão de Del Potro. Em um belo momento de fair play, os tenistas se abraçaram e caminharam juntos para cumprimentar o árbitro.

Nadal enfrentará nas semifinais o sérvio #21 Novak Djokovic, que eliminou o japonês #28 Kei Nishikori por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 6/2 e 6/2. Eles irão reeditar a final de 2011, vencida pelo sérvio por 3 sets a 1. Os tenistas já se enfrentaram 51 vezes, com 26 vitórias do sérbio contra 25 do espanhol, demonstrando o grande equilíbrio no confronto.