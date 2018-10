Após vice em Toronto, Tsitsipas sucumbe contra Goffin e é eliminado na estreia em Cincinnati

Vice-campeão em Toronto na semana passada, o grego #15 Stefanos Tsitsipas caiu em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati. Sentindo o cansaço da sequência de jogos, o jovem de 20 anos perdeu para o belga #11 David Goffin por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h26 de duelo. Com a vitória, Goffin empatou o histórico de confrontos diretos entre os tenistas. Agora são dois triunfos para cada lado.

Os jogadores entraram em quadra vivendo momentos diferentes. Enquanto Tsitsipas venceu quatro tenistas do top 10 do ranking e foi vice em Toronto, Goffin não vinha conquistando resultados expressivos há algum tempo.

O grego teve um break point logo no segundo game do primeiro set, mas não conseguiu aproveitá-lo. A partir daí, ambos fizeram valer seus serviços e seguiram com tranquilidade. Porém, no décimo game, Tsitsipas chegou a ter três set points no saque do adversário, mas viu Goffin crescer no jogo e salvar todas as chances. Com a confiança lá em cima, o belga contou com alguns erros do jovem e confirmou a primeira quebra do jogo, no 11º game. Sacando para o set, fechou em 7/5 e largou na frente.

Tsitsipas começou a apresentar o cansaço acumulado da semana anterior e já não mantinha o mesmo ritmo nas trocas de bola. Mesmo assim, conseguiu quebrar o saque do belga no segundo game da parcial e abriu 2/0. Entretanto, logo no game seguinte, voltou a cometer erros bobos e teve seu serviço quebrado, perdendo a vantagem adquirida.

No sétimo game, Goffin tomou o controle da partida. Quebrou novamente o saque do grego e confirmou o seu, fazendo 5/3 e ficando próximo da vitória. Sacando para se manter vivo, Tsitsipas não conseguiu derrubar o ímpeto do belga e foi quebrado pela terceira vez no set. Goffin fechou a parcial em 6/3 e decretou o triunfo diante da sensação do circuito no ano de 2018.

Na segunda rodada do Western & Southern Open, o tenista da Bélgica enfrentará o francês #57 Benoit Paire, que bateu o veterano espanhol #79 David Ferrer em sets diretos, com duplo 6/2.