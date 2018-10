Voltando às quadras, Federer bate Gojowczyk em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati

Voltando a atuar depois de um mês, o suíço #2 Roger Federer passou por alguns sustos em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati. Ainda buscando reencontrar o seu ritmo ideal, o ex-número um do mundo derrotou o alemão #47 Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h12 de partida. Vale ressaltar que Federer não disputou o torneio no ano passado, portanto não tem pontos a defender nesta semana.

O suíço começou o duelo errando bolas bobas e teve de salvar dois break points logo em seu primeiro game de saque. Passado o susto, Federer começou a se soltar e a dominar a parcial. Conseguiu a quebra de serviço no quinto game e fez 4/2. Gojowczyk não se dava por vencido e continuava a pressionar o suíço. Salvando mais dois break points no oitavo game, o tenista de 37 anos fechou o set em 6/4 e abriu vantagem.

Federer veio para o segundo set mais tranquilo e utilizando seu ótimo primeiro serviço com eficiência. Conquistou a quebra de saque no início e fez valer a supremacia no placar. Dessa vez, o suíço se impôs e não deixou o adversário sequer ter chances de reagir. Sacando para o jogo, manteve-se firme e, com um erro não-forçado de Gojowczyk, fechou novamente em 6/4 e selou a vitória.

Na terceira rodada do Western & Southern Open, Federer terá pela frente o argentino #50 Leonardo Mayer, que bateu o francês #17 Lucas Pouille, algoz de Andy Murray no torneio, em sets diretos, parciais de 7/6(7) e 6/4. O suíço tem 100% de aproveitamento nos confrontos diretos com o tenista sul-americano (duas vitórias em dois jogos).