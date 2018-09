Precisa, Osaka bate Keys e se torna primeira japonesa a disputar uma final de Slam

A japonesa #19 Naomi Osaka não cansa de quebrar escritas. Ao bater a norte-americana e atual vice-campeã, a #14 Madison Keys, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h26 de partida, ela não só garantiu vaga na decisão do US Open, mas também se tornou a primeira tenista do Japão a avançar para a fase final de um Grand Slam.

Em um jogo de muitas trocas de bola, o fator decisivo foi a competência. Enquanto Keys teve treze chances de quebra e não aproveitou nenhuma, Osaka fez valer três das quatro oportunidades a seu favor.

No primeiro set, a japonesa começou a dominar logo no início, obteve dois breaks e venceu cinco games em sequência. Frustrando diversas tentativas de reação da tenista da casa, Osaka fechou a parcial em 6/2 e saiu na frente.

A japonesa quebrou o serviço de Keys logo no primeiro game do segundo set, e a partir daí resistiu bravamente a pressão da norte-americana. Salvando um total de sete break points, Osaka administrou a vantagem obtida e, com um belo saque, selou a vitória por 6/4.

Na grande final do último Grand Slam da temporada, Osaka enfrentará nada menos do que a norte-americana #26 Serena Williams, oito vezes campeã em Nova Iorque, que atropelou a letã #18 Anastasija Sevastova em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/0. A disputa pelo troféu acontece neste sábado (8), às 17h (de Brasília).