Em duelo de wildcards, Azarenka bate Nara e avança no WTA de Tóquio

No duelo de duas tenistas que jogam o torneio através de um convite da organização, a bielorrussa #63 Victoria Azarenka prevaleceu e estreou com o pé direito no WTA de Tóquio. Em uma partida disputada e repleta de chances de quebra, a ex-número um do mundo venceu a japonesa #125 Kurumi Nara por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h52 de confronto. Vindo de uma campanha modesta no US Open - foi eliminada na terceira rodada -, Vika busca voltar a obter bons resultados dentro do circuito e melhorar sua posição no ranking.

Azarenka começou muito bem e logo tomou a frente do placar. Com duas quebras em sequência, abriu 5/2 e sacou para o set. Porém, Nara esboçou uma reação, devolveu um dos breaks e colocou pressão em cima da adversária. Mesmo com o bom momento da japonesa, Vika fez valer sua experiência e fechou a parcial em 6/4.

Em um segundo set marcado pelas inúmeras chances de quebra, Nara teve melhor aproveitamento no início e abriu 3/1. Entretanto, Azarenka conquistou quatro games seguidos e virou para 5/3. A bielorrussa chegou a ter um match point, salvo pela oponente. Com o jogo empatado em 5/5, o 11º game foi crucial para a definição do resultado. Após nove minutos, Azarenka obteve a quebra e, servindo para o jogo, desferiu um winner de backhand para fechar em 7/5 em seu quarto match point.

Na próxima fase do Toray Pan Pacific Open, Vika enfrentará a australiana #17 Ashleigh Barty, que passou pela norte-americana #49 Coco Vandeweghe por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.