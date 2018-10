No duelo de ícones franceses, Monfils vence Tsonga e avança às quartas no ATP 250 da Antuérpia 

Na tarde desta quinta-feira (18), o ATP 250 da Antuérpia foi palco de um dos clássicos do tênis. Compatriotas, #38 Gael Monfils e #75 Jo-Wilfried Tsonga entraram em quadra pela segunda rodada do torneio belga. Protagonizando lances fantásticos, como de praxe, o francês cabeça de chave número seis levou a melhor por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 1h55 de partida.

Monfils começou o confronto da melhor forma possível. Contando com a sorte em um lance onde a bola pegou na fita e passou, obteve a quebra de saque logo no primeiro game. A partir daí, ambos protagonizaram belas jogadas e elevaram o nível da partida. Fazendo valer o break conquistado, Monfils resistiu à pressão de Tsonga e fechou em 6/4 com um ace.

Precisando reagir, Tsonga voltou mais agressivo e consistente. Porém, esbarrava em um adversário que se movimentava muito bem e dificultava todos os pontos. Depois de várias tentativas, Tsonga enfim conseguiu a quebra, no oitavo game, abriu 5/3 e sacou para o set. Seguro, fechou em 6/3 e empatou o duelo.

A terceira parcial foi decidida no detalhe. Tsonga teve dois break points no quinto game, mas viu seu adversário salvar ambos e manter-se vivo. Após nove games de puro equilíbrio e o placar em 5/4, Monfils jogou de forma impecável, chegou ao triplo match point no serviço de Tsonga e, quebrando de zero, selou a vitória novamente por 6/4.

Nas quartas de final do European Open, Monfils terá pela frente o canadense #79 Vasek Pospisil, que eliminou seu compatriota #20 Milos Raonic em sets diretos, parciais de 7/6 (3) e 7/5.