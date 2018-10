Com três ex-números um e três estreantes, grupos do WTA Finals são definidos

Durante toda a temporada as tenistas querem ganhar pontos para serem mais bem classificadas e também para terem a chance de participar do WTA Finals. O torneio junta as oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada e faz com que as mesmas disputem entre si para saber quem levará o troféu de melhor do ano para casa. Atualmente quem segura o troféu em simples é a número dois do mundo, Caroline Wozniacki. O desfalque fica por conta da líder do ranking, Simona Halep, que desistiu por conta de uma hérnia de disco.

Em duplas, a tcheca Andrea Sestini Hlavackova e a húngara Timea Babos​ são as atuais campeãs, mas estão em duplas diferentes. Babos agora está ao lado de Kristina Mladenovic, e Hlavackova com a compatriota Barbora Strycova.

Grupo Vermelho

Kerber é a cabeça de chave ao lado de todas as estreantes da edição: Osaka, Stephens e Bertens

Grupo Branco

Atual campeã, Wozniacki enfrenta Kvitova, Svitolina e Karolina Pliskova

Quem está dentro?

Simples

As classificadas para o torneio, em ordem de pontuação, são:

1: #3 Angelique Kerber. Pontos feitos na temporada: 5375

2: #2 Caroline Wozniacki. Pontos feitos na temporada: 5086

3: #4 Naomi Osaka. Pontos feitos na temporada: 4740

4: #7 Petra Kvitova. Pontos feitos na temporada: 4255

5: #8 Sloane Stephens. Pontos feitos na temporada: 3943

6: #6 Elina Svitolina. Pontos feitos na temporada: 3850

7: #5 Karolina Pliskova. Pontos feitos na temporada: 3840

8: #10 Kiki Bertens. Pontos feitos na temporada: 3710 - Vale lembrar que a holandesa apenas classificou-se para o torneio devido ao fato de que a número 1 e número 1 na Porsche Race to Singapure, Simona Halep, foi obrigada a desistir por questões de saúde.

Em dupla

As duplas classificadas para o torneio, em ordem de pontuação, são:

1: Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova. Pontos feitos na temporada: 6815

2: Kristina Mladenovic/Timea Babos. Pontos feitos na temporada: 6455

3: Andrea Sestini Hlavackova/Barbora Strycova. Pontos feitos na temporada: 4795

4: Yifan Xu/Gabriela Dabrowski. Pontos feitos na temporada: 4180

5: Demi Schuurs/Elise Mertens. Pontos feitos na temporada: 4025

6: Kveta Peschke/Nicole Melichar. Pontos feitos na temporada: 3705

7: Coco Vandeweghe/Ashleigh Barty. Pontos feitos na temporada: 3237

8: Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld. Pontos feitos na temporada: 2445

Com o elenco conhecido, o fã apenas precisa sentar e esperar o torneio tão aguardado arranque. Todas as notícias sobre o WTA Finals você acompanha com a VAVEL Brasil.