Atual campeão, Federer se impõe nos momentos decisivos e derrota Struff na Basileia 

Depois de se complicar em sua estreia no ATP 500 da Basileia, o suíço #3 Roger Federer triunfou diante do alemão #52 Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h07 de partida. Octacampeão do torneio de sua cidade natal, o ex-número um do mundo saiu de quadra deixando uma impressão muito melhor do que a do confronto de ontem, quando não conseguiu jogar seu melhor tênis e suou para derrotar o sérvio Filip Krajinovic.

Parecido em como foi em seu debute, Federer oscilou e foi quebrado logo no terceiro game. Com Struff liderando o placar por 3/1, o suíço entrou de vez no jogo e dominou o restante do set. Sacando com firmeza e comandando muito bem com seu forehand, obteve dois breaks e conquistou cinco games seguidos, virando o set e fechando em 6/3.

A segunda parcial foi disputadíssima. Ambos os tenistas faziam valer seus games de serviço e não davam chances de quebra. O equilíbrio prevaleceu até o 5/5, onde Federer soube aproveitar a única oportunidade do set e conseguiu o break após uma dupla falta do alemão. Servindo para o jogo, selou a vitória por 7/5 com tranquilidade.

Defendendo o título do Swiss Indoors Basel, o suíço enfrentará nas quartas de final o francês #32 Gilles Simon, que bateu o letão #104 Ernest Gulbis em sets diretos, com duplo 7/6.