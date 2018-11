Em ótimo jogo, Thiem elimina atual campeão Sock e vai às semis em Paris

<p style="text-align: left;">Na manhã desta sexta-feira (2), o austríaco #8 <strong>Dominic Thiem</strong> venceu mais uma dura batalha na sua carreira em torneios ATP ao derrotar o atual campeão, #23 <strong>Jack Sock</strong>, nas quartas de final do <b>Masters 1000 de Paris</b>. Thiem fechou o jogo em dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em 2h26.</p> <p style="text-align: left;">Com a vitória, o cabeça de chave número seis segue às semifinais buscando fechar um ano de muito sucesso com um título inédito em um piso adverso e consolidar a sua atuação nas quadras rápidas <em>indoor</em> antes de chegar ao ATP Finals em Londres. Já Sock, que pela primeira vez ganhou dois jogos seguidos em simples no ano, vai fechar seu péssimo 2018 na posição #105 - queda de 82 posições após não conseguir defender os 1000 pontos em Paris + 580 do ATP Finals 2017.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Sock, o diferencial sendo o segundo e o décimo <em>games</em> do primeiro set, quando o americano quebrou o saque do pupilo de Günther Bresnik. Sob os olhares de Jay Berger, o ex-top 10 jogou mais focado com o seu saque e sua potente direita, vencendo por 6/4, em 43 minutos de partida.</p> <p style="text-align: left;">Mais agressivo e vencendo a maioria dos <em>rallies</em>, o austríaco conseguiu ser mais agressivo usando a sua potente esquerda e o seu saque aberto no segundo set, acuando o estadunidense. O saque com mais <em>kick</em> aberto tirando a bola da cintura de Sock e a maior regularidade no fundo ajudaram Thiem a jogar e levar de forma tranquila o set por 6/4, em 46 minutos, empatando o jogo e forçando um outro set.</p> <p style="text-align: left;">Assim como as outras parciais, o terceiro set foi muito disputado mas repetindo vantagem novamente para Thiem, o diferencial sendo os <em>aces</em> disparados em momentos cruciais da partida, e também se aproveitando da pressão sobre Sock. O ex-top cinco jogou mais com o controle dos pontos usando a sua direita para definir e venceu por 6/4, em 47 minutos, fechando o embate após 2h16 de batalha.</p> <p style="text-align: left;">Na semifinal do <strong>Rolex Paris Masters</strong>, Thiem enfrentará o atual campeão do ATP 250 de Moscou, o russo #18<strong> Karen Khachanov</strong>, <a href="https://www.vavel.com/br/tenis/2018/11/02/953796-zverev-khachanov.html">que atropelou o alemão #5 <strong>Alexander Zverev</strong>, por dois sets a zero</a>.</p>