Já classificado, Djokovic bate Cilic e fecha fase de grupos com 100% de aproveitamento

Novak Djokovic tinha tudo para finalizar no topo do Grupo Guga Kuerten, quando entrou na quadra central no The O2, nesta sexta-feira (16), em Londres. Mas o jogo não foi tão simples quanto pareceu. Apesar disso, o sérvio venceu o já eliminado #7 Marin Cilic por 7/6(7) e 6/2, na terceira rodada do ​ATP Finals.

É a quinta vez que Djoko completa a fase de grupos de forma invicta. Das últimas quatro vezes, o atleta venceu o torneio. No confronto direto, Djokovic aumentou ainda mais a freguesia contra Cilic: venceu 17 dos 19 confrontos contra o croata.

Sua vitória diante Cilic não foi nada fácil. No primeiro set, viu o seu rival croata se agigantar, com o jogo indo ao tie-break. Com um jogo em alto nível, Djokovic cresceu e ficou com a vantagem. No segundo set, a vitória alargou para 6/2, com 2-0 em cima de Cilic.

O próximo jogo de Djokovic será neste sábado (17) ás 18h (horário de Brasília), diante do sul-africano #6 Kevin Anderson na semifinal. Por outro lado, Roger Federer e Alexander Zverev se enfrentam ás 11h da manhã. Ambas as partidas terão a quadra central como palco do evento.