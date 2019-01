Nadal triunfa sobre Duckworth e estreia com pé direito no Aberto da Austrália

Enfrentando um adversário que não lhe deu muito ritmo de jogo, o espanhol #2 Rafael Nadal oscilou em alguns momentos, mas venceu em sua estreia no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Em um duelo relativamente tranquilo na madrugada desta segunda-feira (14), o 'Toro Miúra' bateu o wildcard australiano #238 James Duckworth por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 7/5, em 2h15.

O primeiro set foi de extrema tranquilidade para Nadal. Com uma quebra conquistada logo no game inicial, o espanhol atuou o tempo todo com a vantagem no marcador e não levou sustos. Firme do fundo da quadra, o cabeça de chave número dois se impôs, sacou muito bem e fechou a parcial em 6/4.

No começo do segundo set veio o susto. Jogando com agressividade e subindo à rede sempre que possível, Duckworth quebrou o espanhol e abriu 2/0. Porém, demonstrando sua grande capacidade de reação, Nadal devolveu a quebra no game seguinte e empatou o placar.

No sétimo game, aproveitando-se de uma dupla falta do australiano, o cabeça de chave número dois obteve nova quebra e fez 5/3. Resistindo à pressão do tenista da casa, Nadal salvou break points e, contando com mais erros do adversário, conseguiu outro break, fechando o set em 6/3.

O panorama se manteve na terceira parcial. Enquanto Duckworth apostava em sua combinação de saque e voleio, Nadal seguia consistente e sólido do fundo. O australiano equilibrou as ações até o sexto game, quando o brilho do ex-número um do mundo apareceu. Com duas jogadas sensacionais, o 'Toro Miúra' quebrou o serviço do adversário e abriu 5/2.

Após Duckworth confirmar seu game, o espanhol sacou para a partida. Demonstrando uma desconcentração anormal, jogou mal e foi quebrado de zero. Porém, quando o set parecia se encaminhar para o tie break, veio a quebra decisiva. Voltando a atuar com firmeza, Nadal conseguiu a quebra e selou a vitória por 7/5.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, o campeão da edição de 2009 terá pela frente o vencedor do confronto entre o australiano #47 Matthew Ebden e o alemão #58 Jan-Lennard Struff.