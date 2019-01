Firme, Berdych atropela Edmund e avança à segunda rodada do Australian Open

Com tranquilidade, o #57 Tomas Berdych venceu o #14 Kyle Edmund em três sets, com parciais de 6/3, 6/0 e 7/5, em 1h42, e avançou para a segunda rodada do primeiro Major do ano – o Australian Open. O britânico cairá no ranking com este resultado já que foi semifinalista do torneio na última edição em um torneio memorável em que eliminou dois top 10 – Kevin Anderson e Grigor Dimitrov.

Uma quebra no segundo game foi suficiente para Berdych vencer a primeira parcial sem dificuldades em 30 minutos. Bastante agressivo, o tcheco perdeu apenas quatro pontos com os seus dois serviços e não teve seu game de saque ameaçado. Das cinco vezes que subiu à rede, pontuou quatro e alcançou assim a marca de 80%. Bastante errático, Edmund cometeu 11 erros não-forçados e disparou sete bolas vencedoras, contra apenas um erro não-forçado do tcheco e dez bolas vencedoras.

O segundo set foi ainda mais tranquilo para Berdych. Novamente não teve seu serviço ameaçado e aproveitou três de quatro oportunidades de quebrar o jovem britânico. Com isso, venceu a segunda série por 6/0 em 25 minutos – o set mais rápido da partida. Tomas perdeu apenas um ponto com seu primeiro serviço e cometeu cinco erros não forçados contra quase o triplo de seu oponente que alcançou 14.

A última parcial foi a mais equilibradas entre os dois tenistas. Edmund chegou a ter set point enquanto o tcheco sacava em 4/5, mas não aproveitou a oportunidade. No game seguinte, Berdych conseguiu a única quebra do set que foi suficiente para o tcheco sacar sem dificuldades para liquidar a partida. Na primeira oportunidade, disparou um ace a 206 km/h, fechou o set em 7/5 e garantiu sua vaga na segunda rodada do torneio australiano.

Com este resultado, Tomas Berdych conquistou sua quinta vitória na atual temporada e a única partida que perdeu até o momento foi contra o Roberto Bautista-Agut na final do ATP 250 de Doha. A última vez que o tenista da República Tcheca não conseguiu chegar na segunda rodada do Major australiano, seu adversário, Kyle Edmund, tinha dez anos de idade.

O tenista tcheco terá como próximo adversário o holandês #49 Robin Haase, que passou na estreia pelo #101 Guillermo Garcia Lopez em sets diretos.