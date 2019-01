Serena arrasa Maria em apenas 49 minutos e estreia com autoridade no Australian Open

Voltando ao Australian Open após não disputar a edição do ano passado devido a gravidez, a norte-americana #16 Serena Williams estreou com extrema tranquilidade no torneio asiático. Enfrentando a alemã #71 Tatjana Maria, a ex-número um do mundo triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 49 minutos de partida.

Serena passeou em quadra. Dominante em quase todos os pontos, a norte-americana não sofreu pressão alguma da adversária. Em um primeiro set que durou 17 minutos, foram só quatro erros não forçados e três break points conquistados. Sem dó da alemã, Serena venceu por 6/0 e aplicou um pneu.

O panorama se manteve na segunda parcial. Com uma quebra logo no início, a tenista de 37 anos abriu 3 a 0. Foi então que Maria fez seu primeiro game no jogo, fato que foi celebrado pelos torcedores presentes. Confirmando seus games de saque sem dificuldade, Serena voltou a quebrar a alemã no oitavo game. Com isso, fechou em 6/2 e decretou a vitória.

Dona de sete troféus do Aberto da Austrália, Serena Williams soma agora oito partidas sem perder em Melbourne - as sete do título em 2017, mais a de hoje. Na 2ª rodada do primeiro Grand Slam da temporada, a multicampeã terá pela frente a canadense #79 Eugenie Bouchard, que bateu a wildcard chinesa #129 Shuai Peng por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.