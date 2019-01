Dimitrov leva susto, mas supera Cuevas e avança no Aberto da Austrália

Na manhã desta quarta-feira (16), o #21 Grigor Dimitrov e o #90 Pablo Cuevas protagonizaram um duelo muito disputado no Australian Open. Preciso nos momentos decisivos, o búlgaro superou o uruguaio por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7(5), 6/3 e 7/6, em 2h49 de partida. Com o resultado, Dimitrov vai à terceira fase do primeiro Grand Slam da temporada pelo sexto ano consecutivo.

Sólido e agressivo, o búlgaro começou o jogo com tudo. Quebrando o uruguaio logo no início, abriu 3/0. A partir daí, sacou muito bem e conduziu tranquilamente a vantagem no placar. Sem ser incomodado, Dimitrov fechou o set em 6/3 e largou na frente.

Precisando reagir, Cuevas voltou para a segunda parcial disposto a mostrar o tênis que o fez ser top 20. Errando menos e atuando com mais consistência, o uruguaio equilibrou o confronto. Depois de ambos salvarem break points ao longo do set, a decisão foi para o game desempate.

Dominando o tie break desde o início, Cuevas chegou a cinco set points rapidamente. Desperdiçou quatro deles, mas no último conseguiu fechar em 7/6 (7-5) e empatou a partida.

Entretanto, Dimitrov passou a dominar as ações novamente. Comandando as trocas de bola, conquistou uma quebra nos games iniciais e abriu 4/1. Controlando a superioridade no marcador, fechou a terceira parcial em 6/3 sem sustos.

O quarto set foi de grande equilíbrio. Com os tenistas servindo muito bem, principalmente o búlgaro, foram poucas chances de quebra. Dimitrov não aproveitou três durante a parcial, mas foi preciso na hora crucial do duelo.

No 11° game, quando o placar estava em 5/5, o cabeça de chave número vinte obteve a quebra e foi sacar para a vitória. Sem titubear, fechou em 7/5 contando com um erro não forçado de Cuevas. Dimitrov terminou o jogo com 57 winners e 81% dos pontos ganhos com o primeiro serviço.

Na próxima fase do Aberto da Austrália, o semifinalista da edição de 2017 enfrentará o italiano #100 Thomas Fabbiano, que bateu o norte-americano #102 Reilly Opelka por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (15), 6/2, 6/4, 3/6, 7/6 (5).