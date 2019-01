Uma já foi: Halep supera instável Venus e enfrenta Serena Williams nas oitavas

Após partidas de três sets nas duas primeiras rodadas, a número 1 da WTA, Simona Halep, voltou a jogar com tranquilidade, batendo a ex-líder do ranking, atual #37 Venus Williams, de 38 anos. Em 1h17 de partida, a romena venceu com parciais de 6/2 e 6/3 na Margaret Court Arena pela primeira partida da sessão noturna do sexto dia do Australian Open, na manhã deste sábado (19), que encerra a terceira rodada do Slam.

A vitória mantém Halep na disputa pela liderança do ranking, juntamente com outras seis jogadoras ainda vivas no major australiano. No momento, a romena lidera, mesmo defendendo o vice-campeonato, com quase 300 pontos a frente da segunda colocada na projeção, a americana Sloane Stephens, já classificada para as oitavas. Já Venus, com o resultado, conquistará três posições no ranking, ficando em #33 na atual conjuntura.

Assim, Halep empata o H2H, e agora cada tenista possui três vitórias cada, com a romena vencendo as três mais recentes, em 2019, 2018 e 2015, e Venus vencendo em 2013 e duas vezes em 2012. O triunfo foi a 350° vitória da atual campeã de Roland Garros na carreira, tendo 155 derrotas. Em 2019, foi o terceiro resultado positivo, além de uma única derrota, em Sydney.

Em quadra, Halep conseguiu dispôr de um alto nível de tênis, com um saque eficiente para suas necessidades e um desempenho nos rallies superior ao da americana. Nos rallies, a romena cometeu apenas 12 erros não-forçados contra 33 de Venus, e 21 winners contra 24 da ex-top 10, que converteu apenas um de seis break points, enquanto a atual líder do ranking converteu cinco em dez oportunidades.

Na entrevista após a partida, Halep se mostrou feliz com seu jogo. "Acho que joguei minha melhor partida nesse torneio. É sempre um desafio jogar contra Williams, então estava bastante motivada para vencer". Quanto ao seu próximo desafio, a irmã mais nova de Venus, a ela se mostrou otimista: "Não tenho nada a perder. Será difícil, mas sinto que estou pronta para encará-la".

Serena Williams passou fácil na terceira rodada pela #59 Dayana Yastremska, parciais de 6/2 e 6/1. Simona Halep e Serena farão o décimo duelo de suas carreiras, com um retrospecto extremamente positivo para a americana, que venceu oito das nove partidas, saindo derrotada apenas no WTA Finals de 2014, na fase de grupos. O último encontro foi em 2016, nas quartas-de-final do US Open.