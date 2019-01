Tsitsipas faz história e elimina Federer nas oitavas do Aberto da Austrália

Diante do hexacampeão do Australian Open e de uma Rod Laver Arena lotada, o #15 Stefanos Tsitsipas fez história. Jogando como um gigante, o jovem de 20 anos eliminou o suíço #3 Roger Federer por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (11), 7/6 (3), 7/5 e 7/6 (5), em 3h45 de partida. Com o resultado épico, o grego se tornou o primeiro tenista de seu país a avançar para as quartas de final de um Major. É também a primeira vez que um atleta grego chega tão longe em Slams na história.

O duelo foi tão equilibrado que não houveram quebras nos dois primeiros sets. O suíço teve um total de 12 break points, mas não conseguiu concretizar nenhum. Tsitsipas, por sua vez, conquistou a única quebra do jogo na terceira parcial. No quarto, mais uma vez a decisão foi para o tie break, onde o grego voltou a prevalecer.

O game desempate do set inicial foi o mais disputado de todos. Tsitsipas conseguiu uma mini quebra cedo, mas Federer reagiu rapidamente. A partir do 5-5, os tenistas passaram a alternar set points entre eles. Foram quatro chances para cada lado, até que o suíço pressionou o jovem adversário e fechou em 7/6 (13-11).

Assim como na parcial anterior, a decisão foi para o tie break. Dessa vez, o grego dominou. Depois de abrir 3-0, Tsitsipas viu Federer reagir e empatar. Mas parou por aí. O jogador da Next Gen ganhou quatro pontos seguidos e, com um winner de forehand, devolveu o 7/6 (7-3).

O terceiro set foi decidido por uma quebra, a única em todo o jogo. Federer teve dois break points ao longo da parcial, mas não aproveitou e acabou pagando por isso. No 12° game, quando sacava para o terceiro tie break do confronto, o suíço foi quebrado. Contando com erros do multicampeão, Tsitsipas fechou em 7/5 e virou para 2 sets a 1.

Na quarta parcial, não houve chance alguma para nenhum dos lados. Com ambos sacando muito bem e atuando em alto nível, o terceiro tie-break do duelo foi inevitável. Após 3h30 de partida, os tenistas seguiram jogando um tênis fantástico. No 11° ponto do game desempate, a sensação grega obteve a mini quebra crucial. Servindo para a vitória, fechou novamente em 7/6 (7-5) e fez história em Melbourne.

Nas quartas de final do Aberto da Austrália, Tsitsipas enfrentará o espanhol #23 Roberto Bautista Agut, que surpreendeu e bateu o croata #7 Marin Cilic por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (6), 6/3, 6/2, 4/6 e 6/4, em 3h58. Este será o primeiro encontro entre os tenistas.