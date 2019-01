Collins confirma boa fase e vira contra Pavlyuchenkova rumo às semis do Australian Open

Por mais um ano, o Australian Open terá uma tenista não cabeça de chave nas semifinais do torneio. A americana #35 Danielle Collins virou o jogo contra a russa #44 Anastasia Pavlyuchenkova e venceu por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 7/5 e 6/1, em 2h19 minutos. Collins chegou à Melbourne sem nunca ter vencido um jogo em Slam, e agora já conseguiu cinco vitórias. Por outro lado, Pavlyuchenkova nunca passou desta fase em simples ou duplas, em 10 tentativas.

No primeiro set, a parcial não refletiu o que foi o jogo até então. Com as duas jogadoras errando bastante e um segundo game com duração de 16 minutos e cinco oportunidades de break point para Collins, o que definiu a vitória de Pavlyuchenkova foi a eficiência, onde ela conseguiu além de salvar os cinco breaks do segundo game, ainda salvou mais dois e conseguiu quebrar o serviço da adversária por três vezes, inclusive logo no primeiro game.

Mesmo com quatro duplas faltas, a russa conseguiu 75% dos pontos em seu primeiro serviço e, assim, conseguiu fechar o set em 6/2, em 50 minutos.

No segundo set, Collins voltou decidida a mudar os rumos da partida. Tentando emplacar o seu já conhecido jeito kamikaze, com muita agressividade e tentativas de winners de retorno, a americana conseguiu abrir 4/1 no set. Apesar de ter tudo uma queda de nível nos games seguintes, onde cedeu o empate em 5/5, a americana não titubeou e conseguiu fechar o set em 7/5, forçando o terceiro set no jogo.

No terceiro set, Collins foi a jogadora que surpreendeu a todos contra a alemã Angelique Kerber na última rodada. Com um estilo de jogo extremamente explosivo e agressivo, fincada em winners de devolução e um bom saque, a americana liquidou Pavlyuchenkova e garantiu uma fácil vitória no terceiro set por 6/1, fechando o jogo por 2 sets a 1.

Com a vitória, Danielle Collins avança, pela primeira vez, à semifinal do torneio australiano e enfrenta a #6 Petra Kvitova, que eliminou a #15 Ashleigh Barty em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/4.