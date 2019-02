Shapovalov domina Berdych e avança às quartas em Roterdã

O #25 Denis Shapovalov, décimo cabeça de chave do ATP 500 de Roterdã acabou com o embalo do #59 Tomas Berdych na segunda rodada do torneio nesta quarta-feira (13). Shapovalov bateu o campeão de Montpellier por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3, e alcançou pela primeira vez às quartas de final de algum torneio em 2019.

Shapovalov, de 19 anos, conquistou 75% de seus pontos no saque, contra 58% de Berdych, de 33 anos, que tem 13 títulos de ATP em seu currículo. O tcheco ficou aquém de suas melhores performances até pelo desgaste, já que vinha de título no ATP 250 de Montpellier na última semana. O canadense teve 33 winners na partida, contra apenas nove do rival, uma atuação atípica do ex-número quatro do mundo.

Shapovalov, ainda à procura de seu primeiro título ATP, alcança pela oitava vez a fase quartas de final. Dessa vez, no Rotterdam Open, enfrentará o #68 Stan Wawrinka, que impediu um duelo entre canadenses ao derrotar o #14 Milos Raonic por 6/4 e 7/6(4).