Com direito a pneu, Garcia perde para Brady pela terceira vez no ano e cai na estreia em Indian Wells

A #19 Caroline Garcia definitivamente não está conseguindo achar uma maneira de vencer a #83 Jennifer Brady. A francesa concedeu sua terceira derrota consecutiva contra a americana em 2019 na sua estreia no WTA Premier Mandatory de Indian Wells, no deserto da Califórnia. Nesta sexta-feira (8), a francesa perdeu com parciais de 6/3, 3/6 e 6/0 em 1h47.

Garcia já havia caído para Brady em Hua Hin e Dubai, antes desta partida em Indian Wells. A estadunidense, que entrou no torneio via wildcard, agora lidera o confronto direto com três vitórias em cinco encontros. As francesas não estão com muita sorte no BNP Paribas Open. Há apenas uma tenista do país na competição: Kristina Mladenovic, que vai reencontrar a número um do mundo, Naomi Osaka, no sábado (9).

Na próxima rodada, Brady, que vem de vice-campeonato no WTA 125k de Indian Wells, uma prévia para o Premier Mandatory desta semana, enfrenta a vencedora do confronto entre a #12 Ashleigh Barty e a #69 Tatjana Maria.