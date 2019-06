Preciso nos momentos decisivos, Goffin supera Berrettini e avança à decisão do ATP 500 de Halle

O #33 David Goffin está na final do ATP 500 de Halle. Na manhã deste sábado (22), o belga ex-top 10 do ranking encerrou a sequência invicta de oito jogos do italiano #22 Matteo Berrettini na grama ao triunfar por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/3, em 1h37 de partida. Com o resultado, Goffin volta a disputar uma decisão de torneio de nível ATP, o que não acontecia desde 2017.

Diante de um tenista que vive a melhor fase da carreira, o belga precisou ser cirúrgico e inteligente no duelo. No primeiro set, Berrettini manteve o nível de atuação que o fez conquistar o título em Stuttgart na semana passada e deu trabalho. Com nove aces e 84% dos pontos ganhos com o 1° serviço, o italiano não deu muitas chances a Goffin.

O belga, por sua vez, também foi sólido em seus games de saque e comandou bem as trocas de bola, fazendo com que Berrettini não conseguisse se impor a todo momento. Depois de doze games jogados e nenhuma quebra, a decisão foi para o tie-break, onde Goffin foi superior e, fazendo valer uma mini quebra conquistada, fechou a parcial inicial em 7/6 (7-4).

No segundo set, o italiano parece ter sentido a derrota na parcial anterior, enquanto o belga veio motivado e se sentindo mais a vontade em quadra. Agressivo nas devoluções de 2° serviço, Goffin foi melhor que Berrettini, mas não chegava ao break devido aos ótimos saques do adversário. Porém, no oitavo game, a quebra veio após uma boa sequência de pontos. Com 5/3 no placar, o tenista da Bélgica sacou para a vitória e fechou em 6/3 com um ace aberto.

Na partida que vale o título do Noventi Open, Goffin enfrentará nada menos que o suíço #3 Roger Federer, nove vezes campeão na grama alemã, que passou tranquilamente pelo francês #43 Pierre-Hugues Herbert em sets diretos, com duplo 6/3.

Goffin e Federer já se encontraram em Halle, há três anos atrás, pelas quartas de final. Naquela oportunidade, o suíço levou a melhor por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (10). No confronto direto, Roger lidera com sete vitórias e apenas uma derrota.