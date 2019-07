Wimbledon 2019: confira análise das oitavas de final da chave feminina

Tradicionalmente, no primeiro domingo de Wimbledon não há tênis. A pausa tem como finalidade poder recuperar a grama, desgastada pelos longos seis dias de jogos, além de dar um dia a mais de descanso aos tenistas e organizar o calendário de jogos. Seguindo o "Middle Sunday", como é chamado o primeiro domingo, há a "Manic Monday", em que todos os jogos são realizados, de ambas as chaves. Confira aqui as análises de cada um deles.

#1 Ashleigh Barty x #55 Alison Riske

A número um do mundo terá seu primeiro grande desafio na chave de Wimbledon ao enfrentar a americana pela primeira vez na carreira. Nessa temporada, ambas fizeram um desempenho magnífico na grama, Barty com oito vitórias em oito jogos e Riske com oito vitórias em nove partidas, sendo que ambas conquistaram um título na superfície em 2019.

A americana chega as oitavas de um Slam pela segunda vez na vida, podendo alcançar às quartas pela primeira. Já a australiana tem duas quartas acumuladas, mas nenhuma em Wimbledon - curiosamente ela afirma que a grama é sua superfície favorita.

#10 Serena Williams x #31 Carla Suárez Navarro

Será o sétimo encontro entre as duas no circuito, com ampla vantagem da americana, que lidera por seis a zero, sendo três vitórias na quadra dura e três no saibro. Na grama, Williams tem um favoritismo ainda maior pelo seu estilo de jogo, apoiado no saque e na agressividade de ambos os lados. A atual finalista de Wimbledon não jogou nenhum preparatório para o Slam, perdendo um set, na segunda rodada, em sua trilha para a segunda semana.

Enquanto isso, a espanhola ex-top 10 faz oitavas em Wimbledon pela terceira vez, tendo sido eliminada nas duas outras participações. Em 2019, não tem tido muito sucesso, com 13 vitórias e 13 derrotas, perdendo sua única partida na grama anterior ao início de Wimbledon.

#54 Barbora Strycova x #21 Elise Mertens

Enfrentando-se pela segunda vez no circuito da WTA, Mertens entra como leve favorita para essa partida. A jovem belga faz sua melhor marca em Wimbledon ao alcançar a quarta rodada, tendo como recorde pessoal em Slams as semis do Australian Open.

Na grama em geral, Mertens tem apenas duas quartas de final como melhor resultado, enquanto Strycova, mais experiente na superfície, venceu seis em oito partidas na grama em 2019 e chegou às semis do Premier de Birmingham nessa temporada e às quartas de Wimbledon em 2014.

#18 Johanna Konta x #6 Petra Kvitova

No confronto mais esperado das oitavas de final, Johanna Konta terá todo o apoio da torcida local, uma vez que é a última tenista britânica a ocupar a chave de simples, tanto no feminino quanto no masculino. Contudo, terá uma partida complicada, ao dividir a quadra com a bicampeã de Wimbledon Petra Kvitova. Em 2019, a tcheca já venceu títulos na quadra dura e no saibro, não jogando nenhum preparatório para o Major na grama, podendo somar pontos no ranking com Wimbledon, pois, em 2018, foi eliminada já na primeira rodada para Sasnovich.

Em contrapartida, Konta jogou dois preparatórios para o Slam londrino, perdendo nas oitavas em Birmingham e nas quartas em Eastbourne. Apesar disso, surge como forte nome em Wimbledon, eliminando a top 10 Sloane Stephens na terceira ronda. O confronto direto é favorável à Kvitova, que tem três vitórias e uma derrota. Na grama, as duas empatam, com cada uma tendo um triunfo.

#8 Elina Svitolina x #24 Petra Martic

Com quatro jogos no H2H, todos eles no saibro, Svitolina entra como pouco favorita num jogo complicado contra uma tenista em ascensão na WTA. Petra Martic, conquistou seu primeiro título em 2019, e no ano passado caiu na primeira rodada de Wimbledon para Makarova, mas nesse ano já ganhou seis partidas e perdeu apenas uma na grama, nas semis do Premier de Birmingham, e alcança pelo segundo Slam seguido a quarta rodada. Martic é uma das tenistas com mais tempo em quadra nas oitavas de final, uma vez que precisou de três sets para vencer todas as suas três partidas iniciais.

Já Svitolina não tem tido o mesmo sucesso que Martic na temporada. Mesmo estando no top 10, a ucraniana ganhou apenas 17 dos 28 jogos disputados em 2019, convivendo com lesões e ainda sem nenhuma final no ano. Na grama, disputou dois jogos antes de Wimbledon, sendo eliminada na estreia nos dois torneios disputados.

#68 Karolina Muchova x #3 Karolina Pliskova

No duelo das tchecas, é Pliskova que leva o favoritismo, dividindo a quadra com uma jovem tenista da República Tcheca que tem demonstrado um bom nível de variação de jogo, especialmente na grama. Muchova, que tem 22 anos e passou a disputar eventos na WTA apenas em 2019, chega à segunda semana de um Slam pela primeira vez na vida. Nessa temporada, já jogou 30 partidas, vencendo 22 delas, tendo como melhor resultado o vice-campeonato no International de Praga.

Enquanto isso, a número um da República Tcheca e ex-número um do mundo, Karolina Pliskova busca chegar às quartas de Wimbledon pela primeira vez em sua vida, único major restante para que ela faça as quartas em todos os Slams do calendário. Com 38 vitórias, ela é a segunda tenista com mais triunfos na temporada, atrás apenas de Barty, com 39.

Pliskova entra como ampla favorita nessa partida, já tendo superado sua compatriota uma vez, no Australian Open de 2019, por dois sets a zero.

#7 Simona Halep x #313 Cori Gauff

Em uma das partidas mais interessantes da rodada, a ex-número um do mundo Simona Halep dividirá a quadra com a tenista mais nova de todo o top 1000 da WTA, a americana Cori Gauff. Apesar de não estar em sua superfície favorita, Halep já fez semifinais em Wimbledon e ganhou cinco de seis partidas na grama em 2019. Jogando de forma agressiva, a romena teve performance impecável contra Azarenka na terceira rodada e perdeu um set na competição e entrará como favorita em seu jogo.

A maior história do torneio, Cori Gauff tem apenas 15 anos e já avança às oitavas com estilo, eliminando Venus Williams na primeira ronda, Rybarikova na segunda e Polona Hercog na terceira, salvando match points em seu caminho para a virada. Vinda do qualifying, a americana já havia jogado os qualies de Miami e Roland Garros, não passando por nenhum deles. Fora do top 300, ela já estará próxima do top 100 no próximo ranking, mas estando impedida de jogar diversos eventos na WTA devido a sua idade.

#50 Zhang Shuai x #35 Dayana Yastremska

No único confronto das oitavas em que não há uma cabeça de chave presente, o protagonismo é de Yastremska, que com somente 18 anos, já conquistou três títulos na WTA, dois deles em 2019. Nos Slams, a ucraniana fará sua primeira partida de oitavas na carreira, perdendo um set em seu caminho. Nos preparatórios na grama, perdeu na primeira rodada de Birmingham e de Eastbourne, como qualifier neste último.

Numa situação diferente, Zhang superou suas dificuldades de 2019 com uma melhora na grama, fazendo suas primeiras oitavas de final de Premier ou Slam em 2019 nessa superfície. A chinesa chega assim a uma segunda semana de Major pela segunda vez na carreira, tendo feito quartas no Australian Open em 2016, e dessa vez passando por Caroline Garcia e Caroline Wozniacki. Em Wimbledon, ela jamais havia sequer passado da primeira rodada antes da atual participação.

Enfrentando-se apenas uma vez no circuito, na quadra dura, Yastremska tem a liderança do H2H e um leve favoritismo para a partida das oitavas.