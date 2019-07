Halep elimina Zhang e enfrentará primeira cabeça de chave nas semis de Wimbledon

Depois de quatro temporadas falhando a alcançar este estágio, a #7 Simona Halep está de volta às semifinais de Wimbledon, terceiro Slam da temporada. Nesta terça-feira (9), a ex-número 1 da WTA passou pela #50 Shuai Zhang por dois sets a zero, com parciais de 7/6(4) e 6/1, em partida que durou 1h29 no primeiro encontro da Quadra 1.

Halep começou em baixo nível, cometendo erros demais para seu esperado, o que culminou numa quebra de saque a favor da chinesa no primeiro game de serviço da romena. Ela só devolveu a quebra no sétimo game, tendo salvado vários break points em que Zhang poderia fazer 5/1 no set. Contudo, a top 10 conseguiu levar o set ao tiebreak, onde venceu por 7 a 4 sem muitas dificuldades.

Em uma hora exata de set, as duas juntas cometeram 34 erros não-forçados e 28 winners, sendo 22 desses erros por parte da chinesa. Na parcial seguinte, Halep despontou, onde cometeu apenas um erro não forçado nos sete games jogados e fez sete bolas vencedoras, enquanto Zhang cometeu sete erros e apenas quatro winners.

O resultado faz com que a ex-número um empate o H2H contra a chinesa, fazendo 2 a 2, sendo o primeiro encontro desde 2016. Mesmo com a derrota, Zhang só tem motivos para comemorar, haja vista que essa foi a primeira edição de Wimbledon em que ela passa da primeira rodada. Já Halep fez quartas pela quarta vez na carreira, e pela segunda avança às semis, não tendo nenhuma final no currículo.

Para chegar à final do major britânico pela primeira vez na vida, a Simona Halep precisará passar pela primeira top 35 de sua chave, a #8 Elina Svitolina, da Ucrânia, que eliminou em dois sets Karolina Muchova, da República Tcheca. As top 10 já se enfrentaram seis vezes no circuito da WTA, com quatro vitórias da ucraniana. Na grama, será o primeiro embate.