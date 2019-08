Nadal leva susto, mas se recupera e vence Fognini de virada para se garantir na semifinal em Montreal

Vindo de boa campanha no Masters 1000 de Montreal, #2 Rafael Nadal teve que suar a camisa para se classificar a próxima fase do torneio. Enfrentando o italiano #11 Fabio Fognini, o espanhol venceu por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/1 e 6/1, em 1h50 de partida.

O primeiro set foi surpreendente. Fognini começou calibrado e dominando as trocas de bola trocas de bola, enquanto Nadal não conseguiu entrar no jogo. Com dois breaks a seu favor, o italiano venceu a parcial por 6/1.

Precisando mudar a postura para não ser eliminado de forma desastrosa, Nadal voltou com mais atitude no segundo set e conquistou a vantagem logo de cara, abrindo 3/0. Embalado, o espanhol emplacou mais uma quebra no sexto game e em seguida selou a vitória por 6/1.

No terceiro e decisivo set, Nadal voltou confiante pela reação na parcial anterior e conseguiu o break logo no primeiro game, abrindo 2/0. Sólido, o 'Toro Miura' conseguiu mais um break no quinto game e ampliou a vantagem para 5/1. Sacando para fechar, o espanhol não deu chances e selou a vitória por 6/1.

Na semifinal da Coupe Rogers, Nadal aguarda o vencedor do confronto entre o francês #20 Gael Monfils e o espanhol #13 Roberto Bautista-Agut. A partida acontece neste sábado (10).