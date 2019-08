Keys vence Kenin em Cincinnati e vai em busca de segundo título no ano

O Western & Southern Open presenciou na tarde deste sábado (17) o confronto entre dois grandes nomes do tênis feminino americano. A #16 Madison Keys conseguiu superar a #22 Sofia Kenin em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h23. Este foi o segundo encontro entre as tenistas, e a primeira vitória de Keys.

Keys foi a primeira a conquistar quebra, no quarto game e já em sua primeira chance. A ex-top 10 salvou dois break points em seguida para manter a vantagem. No nono game, Madison serviu para a o set, mas foi quebrada no primeiro break point que enfrentou. Ela ainda teve dois set points no 10º game, mas não conseguiu converter. Foi apenas no 12º game, no terceiro set point, que a americana mais experiente conseguiu converter para sair com a parcial.

Na segunda parcial, Keys sofreu quebra no terceiro game e só foi capaz de igualar o marcador no oitavo (depois de sofrer uma nova quebra e quebrar o serviço da compatriota em duas vezes). No 10º game, Kenin serviu para manter-se viva na partida, mas foi facilmente quebrada e acabou perdendo para a compatriota 24 anos.

Keys disparou um total de 14 aces durante a partida e cometeu quatro duplas faltas, enquanto Kenin fez um único ace e cometeu duas duplas faltas. A americana mais velha venceu 56% dos pontos totais (74/133).

Na decisão do WTA Premier 5 de Cincinnati, Keys enfrentará a russa #153 Svetlana Kuznetsova, que faz campanha incrível, e vem de vitória sobre a #2 Ashleigh Barty. A partida aconteceu no domingo (18), às 15h. Caso vença o título, o segundo no ano após a conquista em Charleston, a estadunidense vai voltar ao top 10 da WTA.