Com direito a pneu, Federer arrasa Goffin e segue firme na briga pelo hexa no US Open

Vindo de uma grande atuação na fase anterior, o #3 Roger Federer sobrou em quadra novamente e mostrou que vai brigar mesmo pelo hexacampeonato no US Open. Neste domingo (1), o suíço de 38 anos não tomou conhecimento do belga #15 David Goffin e triunfou com extrema facilidade por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/0, em apenas 1h19 de partida.

No duelo válido pelas oitavas do torneio, Federer jogou em seu melhor nível e dominou do início ao fim. Os números do confronto com o belga evidenciam essa superioridade tão gritante do ex-número um do mundo. Ao todo, o suíço ganhou 83 pontos contra apenas 39 do adversário.

Mas não para por aí. Além disso, foram 10 aces de Federer e nenhum do Goffin, 83% de pontos ganhos com o primeiro serviço, 35 winners contra oito do belga e os mesmos 17 erros não forçados. Ao longo do jogo, o cabeça de chave número três conquistou nada menos do que nove quebras em dez chances.

Goffin não teve muito o que fazer diante de um oponente jogando de forma impecável. Agressivo nas devoluções, Federer aplicou passadas, bolas vencedoras do fundo da quadra e, mesmo aos 38 anos de idade, comandou as trocas de bola, anulando a consistência do belga.

Garantido nas quartas do Aberto dos Estados Unidos, o pentacampeão encara agora o #78 Grigor Dimitrov, que parece aos poucos reencontrar o bom tênis que o levou ao top 3 do ranking da ATP. O búlgaro passou pelo australiano #38 Alex de Minaur também em sets diretos, parciais de 7/5, 6/3 e 6/4.