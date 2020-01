Espanha e Sérvia avançam com 100% de aproveitamento na ATP Cup; veja os duelos das quartas

Estão definidos os classificados para as quartas de final da ATP Cup. No último dia de jogos da fase de grupos, Espanha e Sérvia confirmaram mais uma vez o favoritismo, venceram seus confrontos e garantiram-se no mata-mata com 100% de aproveitamento. Vale destacar que ambos avançaram como campeões de suas chaves.

Liderada por Novak Djokovic, atual #2 do ranking, a Sérvia superou o Chile, lanterninha do grupo, por 2 a 1. Primeiro, o #34 Dusan Lajovic superou o #77 Nicolas Jarry por 6/2 e 7/6 (3). Logo após, Nole entrou em quadra e decretou o triunfo ao bater o #33 Cristian Garin por duplo 6/3, com direito a grande reação no segundo set, onde chegou a estar perdendo por 3/1.

Com o confronto já definido, a Sérvia poupou Djokovic do jogo de duplas e acabou sendo derrotada. Sem muitas dificuldades, os chilenos Jarry e Tabilo passaram por Viktor Troicki e Nikola Cacic por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (2), mas nada que apagasse o brilho da bela campanha sérvia no Grupo A.

Ainda na sessão diurna, a Espanha também brilhou e bateu o Japão por 3 a 0. Campeões do Grupo B com sobra, os espanhóis começaram o confronto com a vitória do #10 Roberto Bautista Agut sobre o #119 Go Soeda em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h19.

No segundo duelo, o número #1 do mundo Rafael Nadal não jogou em seu melhor nível, encontrou dificuldades, mas conseguiu despachar o #72 Yoshihito Nishioka por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/4, em 2h07 de partida. Os espanhóis não perderam um set sequer em todos os jogos de simples até aqui.

Pouco tempo depois, o 'Toro Miúra' voltou à quadra em Perth para o confronto de duplas. Ao lado de Pablo Carreno Busta, Nadal derrotou os japoneses Go Soeda e Ben McLachlan por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 4/6 e 10/6.

Veja abaixo a tabela das quartas de final da ATP Cup:

Grã-Bretanha x Austrália

Argentina x Rússia

Sérvia x Canadá

Espanha x Bélgica