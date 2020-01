Muguruza derrota Bertens e vai às quartas do Australian Open

A #32 Garbiñe Muguruza fez mais uma atuação firme e está nas quartas de final do Australian Open. A ex-número um do mundo avançou após derrotar de forma tranquila a #10 Kiki Bertens, nesta segunda-feira (27). O placar foi de 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em apenas 1h09.

A vitória da espanhola foi tranquila, mas o jogo em si não foi bem assim. As duas se equipararam muito: em número de aces (6 para Muguruza e cinco para Bertnes), winners (19/17) e até mesmo em erros não-forçados (18 para ambas). A diferença foi a decisão nos momentos importantes.

Bertens, por exemplo, saiu à frente no placar com uma quebra logo no primeiro game do jogo. O problema foi que ela não conseguiu confirmar a vantagem e levou o troco em seguida. Muguruza aproveitou a oportunidade e voltou a vencer no serviço da outra alguns games depois, o que garantiu a etapa inicial por 6/3.

O segundo set também começou com uma troca de quebras, mas ao contrário - a espanhola abriu na liderança e viu a oponente igualar logo em seguida. A número 10 do mundo teve novamente a chance de voltar para o jogo, mas não conseguiu. Ela perdeu seu saque mais duas vezes naquela parcial e a adversária fechou a conta com o mesmo placar da primeira.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Muguruza irá enfrentar a #30 Anastasia Pavlyuchenkova nas quartas. A russa avançou após derrotar a #18 Angelique Kerber por 2 sets a 1.