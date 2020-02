Nadal supera desafio contra Kecmanovic e avança às quartas em Acapulco

Bicampeão do torneio, o #2 Rafael Nadal se garantiu nas quartas de final na madrugada desta quinta-feira (27). O espanhola bateu o #50 Miomir Kecmanovic no ATP 500 de Acapulco com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h36. Este foi o primeiro jogo entre os tenistas.

Na primeira parcial, Nadal chegou a abrir 5/0 e pressionou muito o saque do jovem sérvio. Kecmanovic não conseguiu vencer nenhum ponto com seu primeiro saque em todo o set, mas, mesmo assim, conseguiu confirmar seu saque e quebrar uma vez o espanhol para diminuir a desvantagem no placar. O número dois do mundo, porém, quebrou o rival mais uma vez no oitavo game e fez 6/2, em 38 minutos.

Kecmanovic conseguiu melhorar muito seu saque, subindo o aproveitamento de pontos no primeiro serviço de 0% para 71%. Nadal, porém, só perdeu um ponto nesta situação, e nenhum dos dois teve break points até o oitavo game, quando o espanhol quebrou na sua segunda chance e se colocou em posição de sacar para o jogo em 5/3.

Na sequência, porém, Kecmanovic reagiu e venceu nove dos dez pontos seguintes, igualando o placar. Mas o sérvio não conseguiu manter o ritmo. Nadal não deu chances nos dois últimos game e fechou a disputa com 7/5, em 58 minutos.

Nas quartas de final do Abierto Mexicano Telcel, Nadal enfrenta o sul-coreano #76 Soonwoo Kwon, que fez 7/6(2) e 6/0 sobre o #24 Dusan Lajovic, cabeça de chave número oito.