Com início arrasador, Zverev vence Cecchinato no Aberto da França

Um bom começo, muitas vezes, é o suficiente para vencer um campeonato ou uma partida. Foi dessa maneira que #7 Alexander Zverev ganhou com tranquilidade do #110 Marco Cecchinato, semifinalista em 2018. Ele anotou 6/1, 7/5 e 6/3, nesta sexta-feira (2), na terceira rodada de Roland Garros 2020.

Em três sets a zero, o alemão começou arrasador, sem dar chances para o italiano - conforme a peleja ia rolando, porém, a situação ficava mais equilibrada.

Esmagador

O primeiro set teve, apenas, algum resquício de competição. Em quatro saques de Cecchinato, apenas um foi confirmado. Mais do que isso: o game com mais pontos foi o terceiro, com sete. O período foi finalizado, porém, com saque de Zverev - e em 6/1.

A tendência de games curtos manteve-se no segundo período: até o sexto game, o set estava empatado em 3/3.

A surpresa

No sétimo game do segundo set, Cecchinato quebrou o serviço de Zverev. Mais do que isso: o italiano confirmou o saque seguinte, fazendo 5/3 e estando prestes e empatar a peleja. Ele, porém, não segurou. Perdeu os quatro games seguintes - incluindo os dois que ele mesmo sacou. O período, então, virou (e foi encerrado) em um 7/5 a favor do alemão.

Finalização

Tal qual no primeiro set, Zverev abriu 3/0 no terceiro set. No quarto game, em 17 pontos (sendo quatro breaks), Cecchinato, enfim, abriu a contagem no período.

Após tal momento, Zverev apenas manteve a distância no placar. Poderia encerrar o jogo até antes: no oitavo game, o alemão teve dois breaks (e match) points no momento - que teve set. No seguinte, porém, não teve jeito: o 6/3 estava consolidado.

O que vem por aí

Nas oitavas de final de Roland Garros 2020, Alexander Zverev enfrentará #75 Jannik Sinner, que vem de vitória em três sets sobre o #99 Federico Coria.