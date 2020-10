Rublev derrota Anderson em partida tranquila e vai às oitavas em Roland Garros

No primeiro jogo deste sábado (3) pela terceira rodada de Roland Garros, na quadra Simonne-Mathieu, o russo #12 Andrey Rublev confirmou o favoritismo diante de #118 Kevin Anderson. Campeão na última semana em Hamburgo, ele garantiu um lugar nas oitavas de final do torneio parisiense em 1h34, vencendo por parciais de 6/3, 6/2 e 6/3.

Embalado pelo título no último fim de semana, Rublev assegurou a classificação com uma certa tranquilidade contra o sul-africano ex-top 5 do mundo.

A diferença de idade fez bastante diferença no saibro parisiense. O russo, aos 22 anos, vive o seu melhor momento no tênis, embalado e subindo cada vez mais posições no ranking. Já Anferson, aos 34 anos, e com algumas lesões importantes na carreira, sentiu as limitações físicas.

Jogando de maneira agressiva com saque e buscando angular as bolas para ter pontos curtos, Rublev converteu seis aces contra 13 do sul-africano, que cometeu sete duplas-faltas contra uma do russo, que disparou 27 bolas vencedoras contra 22 do sul-africano, que cometeu 33 erros não-forçados contra 16 do russo.

Essa será a a primeira vez que Rublev jogará umas oitavas de final de Roland Garros, a terceira em Grand Slam. Ele encara o húngaro #63 Marton Fucsovics, que derrotou o brasileiro #84 Thiago Monteiro em três sets.