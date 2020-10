Swiatek domina Podoroska e vai à decisão em Roland Garros aos 19 anos

Sem perder nenhum set na competição, a #54 Iga Swiatek está na decisão de Roland Garros. A polonesa de 19 anos bateu nesta quinta-feira (8) a qualifier #131 Nadia Podoroska na semifinal, parciais de 6/2 e 6/1, em 1h12, na quadra Philippe Chatrier.

Diante da primeira qualifier na semifinal do Aberto da França na história, Swiatek conseguiu impôr seu jogo. As duas somaram 20 erros não-forçados, mas a polonesa teve quase o triplo de winners - 23 a oito.

Na primeira parcial, Swiatek só enfrentou um break point e perdeu somente sete pontos no seu saque. Podoroska já largou perdendo por 3/0 e, sacando em 2/5, cedeu seu serviço mais uma vez e viu a polonesa faer 6/2, em 37 minutos.

Muito precisa nos golpes e usando muita variação, Swiatek conseguiu supear a estratégia de Podoroska, que é a tenista que mais subiu à rede no torneio. Elas tiveram aproveitamento similar nesta situação - a argentina venceu 9/12 pontos, e a polonesa 7/11.

A jovem de 19 anos chegou a abrir 4/0 no segundo set, antes de ser quebrada pela primeira vez no game mais longo da partida. Isto, porém, não abalou Swiatek. Ela ganhou oito dos últimos pontos da partida e fechou em 6/1, em 35 minutos.

Welcome to the final 👏



19-year-old @iga_swiatek dominates Podoroska 6-2 6-1 to become the first 🇵🇱 woman in the Open Era to reach the title match in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/48CIv1C8vO