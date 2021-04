Yarra Valley: com saque afiado, Serena estreia na temporada com vitória sobre Gavrilova

Em um dos torneios preparatórios para o Australian Open, a #11 Serena Williams bateu a #452 Daria Gavrilova, ex-top 20 do mundo, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h34. A partida disputada na madrugada desta segunda-feira (1º) foi válida pela segunda rodada do Yarra Valley Classic, torneio da série WTA 500 que está sendo disputado em Melbourne.

Estreando na temporada, Serena enfrentou apenas três break points em toda a partida, todos no primeiro game da partida. A estadunidense não foi quebrada e venceu 75% de pontos com o primeiro e 63% com o segundo saque.

Apesar do placar elástico do primeiro set, Gavrilova teve chances de confirmar seu saque em todas as suas passagens de serviço, mas só conseguiu em uma e acabou sofrendo 6/1 em 43 minutos.

No segundo, a australiana só cedeu break points em um game, mas foi o suficiente para Serena quebrar e levar a parcial em 6/4, após 52 minutos.

Na terceira rodada, Serena encara a búlgara #137 Tsvetana Pironkova, que vem de vitória sobre a #32 Donna Vekic, cabeça de chave seis. Pironkova e Williams se enfrentaram recentemente nas quartas de final do US Open 2020, com vitória da estadunidense em três sets.