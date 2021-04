Osaka supera início ruim e derrota Begu nas quartas do Gippsland Trophy

A #3 Naomi Osaka está nas semifinais do Gippsland Trophy, torneio da série WTA 500 preparatório para o Australian Open, disputado no mesmo complexo. A japonesa garantiu o avanço após vitória em dois sets sobre a #79 Irina-Camelia Begu na madrugada desta sexta-feira (5).

O placar foi de 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h17. Apesar do marcador e da duração, a partida não foi dominada por Osaka desde o início. Ela teve um começo conturbado e foi quebrada logo no seu primeiro game de saque.

Para o bem da número três do mundo, a liderança de Begu não durou muito. No game seguinte, a quebra já foi devolvida e as duas permaneceram equilibradas até o final, quando a romena perdeu o serviço novamente ao sacar em 5/6.

Os erros e acertos no saque deram a maior diferença a favor de Osaka. Ela anotou sete aces contra apenas um da oponente, que ainda cometeu cinco duplas faltas em comparação a nenhum erro da japonesa nesse quesito. Além disso, Begu teve um aproveitamento muito baixo no segundo saque, com 38%, situação na qual ela esteve em quase metade dos pontos: 46%.

Esse cenário se fez valer ainda mais no segundo set, completamente dominado pela ex-número 1. Apenas um game foi vencido pela sua adversária, em uma parcial fechada em somente meia hora.

Com a vitória, Naomi Osaka fica a um passo da decisão do torneio. Ela enfrentará a #20 Elise Mertens na semifinal. A belga avançou após jogo intenso contra a #5 Elina Svitolina, vencido por 2 a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 10-6.