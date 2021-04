Junto com Dodig, Polásek faz história e conquista Australian Open 2021

Filip Polásek fez história neste domingo (21). O eslovaco, em dupla com o croata Ivan Dodig, tornou-se o primeiro atleta do país a conquistar um torneio de Grand Slam em alguma das chaves da competição. Ele tornou-se campeão de duplas masculinas ao fazer dois sets a zero no norte-americano Rajeev Ram e no britânico Joe Salisbury na final do Australian Open 2021.

No primeiro set, a vitória veio com parcial de 6/3. No seguinte, o 6/4 garantiu o título da dupla eslava.

Uma quebra em cada set

Até o quinto game, a partida tinha uma tônica: games curtos e sempre confirmados pela dupla sacadora. Isso mudou no sexto momento da peleja: em 13 pontos, Ram/Salisbury salvaram seis break points e conseguiram a vitória. No oitavo momento, entretanto, Dodig/Polásek rejeitaram o saque dos rivais e ficaram em vantagem. No game seguinte, a contagem foi encerrada: 6/3 e vitória no primeiro período.

A história começou semelhante no segundo set. O primeiro, terceiro e sexto games foram mais longos (sete pontos cada), mas sempre tiveram a confirmação dos saques. No sétimo, com Ram/Salisbury sacando, Dodig/Polásek quebraram o saque dos adversários aproveitando o terceiro break point cedido - foram, mais uma vez, sete pontos disputados no game. A dupla eslovaco-croata teve chances de matar o jogo já no nono game, mas desperdiçou um break point. No seguinte, porém, a vitória por 6/4 foi consumada.

Este é o terceiro título da dupla, o primeiro desde o ATP 500 de Pequim em 2019. Dodig já havia vencido um outro Slam, Roland Garros 2015, ao lado do brasileiro Marcelo Melo.