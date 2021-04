Pliskova vence revanche com Jabeur em Doha e avança às quartas de final

A #6 Karolina Pliskova está nas quartas de final do Qatar Total Open, o WTA 500 de Doha, no Catar. A tcheca garantiu a vaga após vitória por 2 sets a 1 sobre a #31 Ons Jabeur, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5, em 2h15, nesta quarta-feira (3).

As duas se enfrentaram neste mesmo torneio em 2020, mas com vitória de Jabeur. Cabeça de chave número dois, Pliskova teve trabalho e tomou alguns sustos, mas conseguiu a revanche. O controle do confronto saiu muitas vezes de suas mãos, mesmo com seu aproveitamento melhor que da tunisiana no geral, com 63% de sucesso nos pontos em que sacou e 43% naqueles em que devolveu. A tunisiana teve 57% e 37% nos mesmos quesitos, respectivamente.

O principal problema é que o primeiro serviço foi pouco utilizado pela número 6 do mundo. Apenas metade dos pontos em que sacou entraram em quadra sem a necessidade da segunda tentativa. Isso fez a diferença para que a tunisiana ficasse viva no duelo e a partida ficasse mais tensa.

A tcheca teve a chance de deixar a sua vida mais fácil em todas as etapas. Ela saiu na frente do placar, com quebra acima nos três sets disputados, mas deixou Jabeur se recuperar em todos os eles. Na segunda parcial, a virada aconteceu e não foi possível a recuperação, enquanto que nos dois sets em que venceu, foi preciso uma segunda quebra a seu favor, depois da oponente devolver aquela que já tinha conquistado.

Ainda assim, Pliskova garantiu a vitória mesmo com todo o esforço a mais que poderia ter sido evitado. Seu caminho em busca do título segue agora para enfrentar a qualifier #44 Jessica Pegula. A norte-americana, que surpreendeu no Australian Open e chegou às quartas de final, vem de vitória sobre a #51 Jelena Ostapenko por 2 a 0.