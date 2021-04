Auger-Aliassime confirma favoritismo contra Korda e vai às quartas em Acapulco

O #18 Félix Auger-Aliassime se garantiu nas quartas de final do ATP 500 de Acapulco, no México. A vaga foi conquistada após vitória sobre o #92 Sebastian Korda nesta quarta-feira (17) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h39.

A partida não foi exatamente fácil para o canadense, mas ele não chegou a ser ameaçado. Seu estilo de jogo intenso e regular fez a diferença mais uma vez. Korda tentou diversas alternativas, como chamar o adversário para a rede, mas o tenista do outro lado se sobressaiu ainda mais nesses momentos.

O único momento de deslize de Auger-Aliassime foi no início do segundo set, quando sofreu quebra e saiu atrás no placar. Ainda assim, seu aproveitamento de 45% na devolução lhe permitiu a virada e seu serviço, com sucesso de 82% na primeira tentativa, o manteve firme até o final. Já a primeira etapa foi dominada pelo canadense desde o início, após a quebra no segundo game.

Korda sofreu pressão em seu saque o jogo inteiro. Foram raros os games em que não perdeu pelo menos dois pontos, com a maioria deles sendo decididos após a igualdade em 40/40. Isso resultou em 11 break points contra, os quais ele ainda conseguiu salvar oito. Ainda assim, nada disso foi suficiente para impedir as três quebras decisivas a favor do oponente, que no seu caso se recuperou em quatro de cinco oportunidades contra si.

Com a vitória, Auger-Aliassime segue sem perder sets no Abierto Mexicano Telcel e dá mais um passo em direção ao título. Ele vai agora para as quartas de final e enfrenta o #5 Stefanos Tsitsipas, que vem de vitória tranquila sobre o #27 John Isner.